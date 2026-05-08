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越共中央总书记、国家主席苏林在科伦坡胡志明主席雕像前敬献鲜花

越通社特派记者报道，在对斯里兰卡进行国事访问期间，5月8日，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克及越南高级代表团在位于科伦坡社区图书馆园区内的胡志明主席塑像前敬献鲜花，表达对胡志明主席的崇敬和缅怀之情。

越通社河内 ——越通社特派记者报道，在对斯里兰卡进行国事访问期间，5月8日，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）及越南高级代表团在位于科伦坡社区图书馆园区内的胡志明主席塑像前敬献鲜花，表达对胡志明主席的崇敬和缅怀之情。

胡志明主席塑像是少数几座位于科伦坡市中心的外国领导人纪念碑之一，体现了数十年来斯里兰卡人民对胡志明主席和越南的真挚而牢固的感情。

随后，苏林与阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克及越南高级代表团参观了位于科伦坡社区图书馆的“胡志明主席空间”，听取了图书馆领导关于“胡志明主席空间”升级改造项目的介绍。

值此机会，越南向科伦坡市赠送象征性标志，用于保护和弘扬科伦坡社区图书馆内的“胡志明主席空间”，助力增进对越南国家、人民和文化的了解。

胡志明主席毕生奉献于越南民族解放事业以及为世界和平、正义、民族独立和社会进步而斗争的事业。1987年，联合国教科文组织（UNESCO）通过决议，称赞胡志明主席为“越南民族解放英雄和杰出文化家”。

斯里兰卡是一个特殊的国家，胡志明主席在寻找救国之路中曾于1911年、1928年和1946年三次到访该国，其中最后一次是以越南民主共和国主席的身份访问。（完）

越通社
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