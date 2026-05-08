越共中央总书记、国家主席苏林会见斯里兰卡总理哈里尼·阿马拉苏里亚

越通社河内——据越通社特派记者报道，在对斯里兰卡进行国事访问框架内，当地时间5月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在首都哥伦坡会见了斯里兰卡总理哈里尼·阿马拉苏里亚（Harini Amarasuriya）。



斯里兰卡总理哈里尼·阿马拉苏里亚热烈欢迎苏林总书记、国家主席及越南高级代表团首次对斯里兰卡进行国事访问，并认为苏林此访是两国传统友好关系的重要里程碑。哈里尼·阿马拉苏里亚总理强调，两国关系提升为全面伙伴关系具有极其重要的意义，开辟了潜力巨大的合作新前景，尤其是在当前国际和地区形势发生深刻变革的背景下。



苏林强调，越南始终重视与斯里兰卡的传统友好关系和多方面合作；同时对斯里兰卡过去在越南争取独立斗争事业中以及当前国家建设与发展事业中给予越南的宝贵情谊、支持与帮助表示诚挚感谢。苏林转达了越南政府总理黎明兴对哈里尼·阿马拉苏里亚总理的问候。



借此机会，苏林祝贺哈里尼·阿马拉苏里亚总理及斯里兰卡政府在经济社会发展、稳定宏观经济和逐步恢复增长方面取得的积极成效。他相信凭借斯里兰卡政府的改革决心和治理能力，斯里兰卡将胜利实现各项发展目标，崛起成为印度洋地区充满活力的连接中心之一，地位日益提升。



在会见中，苏林通报了与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）会谈取得的突出成果；强调双方一致同意将两国关系提升为全面伙伴关系，确立了两国间高水平的政治互信，推动合作规模和程度向全面、实质方向迈进。



苏林建议哈里尼·阿马拉苏里亚总理关注并指导斯里兰卡相关部门与越南相关部门配合，将所取得的成果转化为实际行动，特别是通过维持各级和高层代表团互访，以及双边合作机制来增强政治互信。



苏林强调，两国经贸投资合作潜力巨大，并建议斯里兰卡政府为越南大型企业在基础设施、服务、旅游、电动汽车、科技、电信等领域开展投资提供便利及优惠政策。与此同时，积极落实具体措施，为两国商品进入对方市场创造条件，力争实现10亿美元双边贸易额目标。双方还一致同意考虑签署政府间协议，加强在关键矿产、人工智能、数字化转型、港口、航空连接等潜力巨大的新领域合作。





哈里尼·阿马拉苏里亚对苏林于5月8日上午在斯里兰卡议会发表的演讲印象深刻，认为越南的发展成就及苏林提出的合作建议与斯里兰卡的愿望高度契合。



哈里尼·阿马拉苏里亚在在与苏林分享双边关系重大导向时强调，基于刚刚建立的全面伙伴关系基础，斯里兰卡政府将继续与越南政府密切配合，推动各领域合作；希望越方为斯里兰卡企业赴越投资创造便利条件；给予支持、分享经验并协助开展人力资源。两位领导人一致同意，双方将共同努力，将两国关系的良好意愿和愿望变为现实。



两位领导人同时表示相信，值此访之际举行的“越南-斯里兰卡贸易、投资与旅游论坛”以及多项合作文件的签署，将为未来两国贸易、投资、旅游合作及人文交流注入强劲动力。（完）





Lưu Nữ Vân Uyên