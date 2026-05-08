越南与斯里兰卡发表关于建立全面伙伴关系的联合声明



越通社河内——应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。



访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统举行会谈，会见总理哈里妮·阿马拉苏里亚（Harini Amarasuriya）、议会议长贾加特·维克拉马拉特纳（Jagath Wickramaratne），出席越斯贸易-投资-旅游论坛并并在斯里兰卡议会发表讲话等。



在会谈中，迪萨纳亚克总统与苏林总书记、国家主席就共同关心的双边、地区和国际问题进行了全面、实质性的交换意见。双方对两国传统友好关系和多领域合作的发展表示满意，并正式宣布将双边关系提升为全面伙伴关系。



一、政治、国防、安全合作



两国领导人一致同意继续加强各渠道高层和各级别接触；推动民间交流，有效落实双边合作机制，以深化政治互信。



双方一致同意通过各委员会之间的交流，特别是国会女议员小组、青年国会代表小组，促进两国立法机构之间的合作；推动成立越南 - 斯里兰卡友好议员小组。



在国防领域，双方一致同意有效落实2011年签署的国防合作谅解备忘录；加强联合国维和力量培训合作；推动国防设备维修和采购合作；加快新合作协议谈判，加强国防信息交流和技术转让。



在安全领域，双方重申加强合作的承诺，并有效落实安全对话机制；审查和更新2009年签署的预防犯罪合作协定；协调打击跨国犯罪、网络犯罪、恐怖主义、非法移民；扩大海上安全、警务和网络安全合作。



两国还一致同意通过两国司法部谈判签署新的合作谅解备忘录，加强法律和司法合作。



二、经济、贸易、投资、农业、能源、科技合作



两国领导人强调经济、贸易和投资合作的重要性；一致同意提高混合贸易分委员会机制的效率，促进贸易便利化、信息交流和企对接。双方设定了到2030年双边贸易额达到10亿美元的目标。



越方注意到斯里兰卡希望早日成为《区域全面经济伙伴关系协定》成员的愿望。双方还一致同意推动双边投资资金流动，改善投资营商环境，并着力在基础设施、电信、教育、医疗、高科技农业、农水产品加工、物流、旅游和可再生能源等领域开展旗舰项目。



双方一致同意推动生物技术、信息技术、电气电子和自动化等领域的科学研究与技术开发合作；推动签署数字化转型合作文件，为信息技术产品和服务合作开发创造条件。



越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同见证两国合作文件交接仪式。图自越通社

在农业领域，两国重申加强农林渔业合作的承诺；根据2009年农业合作发展谅解备忘录有效落实2024-2026年阶段工作计划，并准备下一阶段的计划。



斯方提议越方根据政府间协议为斯里兰卡水稻生产提供化肥。越方表示将积极考虑这一提议。



三、扩大文化、教育、宗教合作及民间交流



双方强调，两国友好关系建立在悠久的佛教交流历史和共同文化价值基础之上。双方一致同意加强文化遗产保护与弘扬合作；加大文化、历史和体育交流推广力度；推动佛教组织间联系与跨文化对话，研究举办朝圣论坛及相关活动，并共同举办地区及国际佛教活动。



两国领导人强调有效落实信息传媒领域合作机制的重要性；一致同意合作制作介绍两国文化、人民和历史的广播、电视节目。



在教育合作协定框架内，双方一致同意鼓励各大学、研究院所之间的合作；推动学生和研究生交流。



双方注意到两国在努力早日开通直飞航线方面取得的进展，以加强连接，促进旅游、贸易和民间交流合作。



两国还一致同意推动友好协会之间的合作，加强青年、妇女交流，进一步扩大民间交流。



四、多边合作及在共同关心的地区和国际问题上密切协调



两位领导人重申，加强区域与多边合作具有重要意义，特别是在东盟地区论坛框架下，视该论坛为就共同关心的问题开展对话、增进互信和务实合作的重要平台。斯里兰卡表达了希望成为东盟领域对话伙伴的意愿，并对越南在这一问题上的一贯支持表示感谢。



双方重申维护和平、稳定、航行自由的重要性；强调遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》。



两国一致支持以联合国为核心的多边主义；加强在联合国、不结盟运动（NAM）、南南合作、各国议会联盟（IPU）、亚太议会论坛（APPF）、东盟议会间大会（AIPA）等国际和地区论坛上的协调与相互支持。



双方还就气候变化等全球性挑战交换了意见；强调支持发展中国家获取气候资金和技术转让的重要性；加强反恐、打击跨国犯罪和网络犯罪合作。斯方表示支持在河内设立联合国毒品和犯罪问题办公室区域网络犯罪中心的倡议。



访问期间，两国签署了关于安全、科技、宗教、文化、信息传媒等领域的多项合作文件。（完）

