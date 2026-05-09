越南与印度在合作支柱上取得新突破

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团圆满结束从5月5日至7日对印度进行的国事访问。此访取得多项突出成果，在越印双边关系中留下深刻印记。



这是苏林总书记、国家主席在越共十四大圆满成功及新一届国家领导班子产生不久后首次访问印度，具有历史性意义。这不仅是一次重要的对外活动，有助于深化越印传统友谊，更开启了务实、高效、面向未来的合作新阶段。



以务实合作实现共同愿景



越南和印度很早就建立了联系，为两国关系奠定了坚实且极为宝贵的基础。对越南而言，印度始终是一个重要的合作伙伴，同时也是亲近、可靠的朋友。印度是越南首批建立全面战略伙伴关系（2016-2026）的三个国家之一。十年来，两国关系持续向纵深发展，但合作潜力依然巨大，有待挖掘。



在各场会晤与接触中，双方强调了两国关系基于信任、尊重、相互理解、共同愿景以及多个领域有效合作的坚实基础。



凭借越南和印度都正面向新的发展目标，并继承50多年来越印关系牢固基础，双方一致同意本着“共享愿景、战略契合、务实合作”的精神，继续将越印关系提升为增强型全面战略伙伴关系。



越共中央总书记、国家主席苏林（左三）出席越南—印度企业论坛。图自越通社

为使这一新型关系具体化，两国领导人进行了坦诚交流并就进一步深化两国各领域合作的战略方向达成一致。据此，双方强调，在愿景相似的基础上大力加强政治互信，将其作为双边关系的核心基础和导向。



访印期间，苏林在新德里世界事务委员会发表题为“新时代越印加强型全面战略伙伴关系：愿景共享、战略契合、实质合作”的施政演讲。他表示相信迈入新纪元，越印关系将更加强劲、更加务实地发展，两国间的联系将更加紧密，为两国的发展带来切实利益，为地区乃至世界的和平、稳定、合作与繁荣做出积极贡献。



前印度驻越南大使普丽蒂·萨兰（Preeti Saran）表示，过去十年双边关系保持稳定与积极发展势头的关键因素在于两国领导人的政治意愿和共同利益。越南和印度都是年轻、充满活力的国家，面向2045年（越南建国100周年）和2047年（印度建国100周年）成为高收入国家的目标，从而为未来的合作开辟了广阔空间。



开启越印关系新发展阶段



越印经贸关系近年来取得了多项令人鼓舞的成果。在此基础上，此访期间，双方强调需要朝着平衡和互利的方向进一步提高双边贸易额，一致同意2030年将双边贸易额提升至250亿美元。



在两国领导人会晤中，双方一致同意为彼此商品进入对方市场创造更多便利，促进共同利益领域的供应链，本着互利精神尽早完成东盟-印度货物贸易协定的审查，推动双向投资，特别是在高科技、交通、物流、可再生能源、智慧农业、电动汽车、信息技术、医疗、渔业、旅游和服务等领域，一致同意在电子商务和数字经济领域加强合作等。



苏林在越印企业论坛上发表讲话时强调，越南承诺保障投资者的合法权益，加强对话并营造透明、公平竞争的商业环境。越南希望不仅是企业前来投资的地方，更是企业可以长期发展的地方。



在此次访问中，苏林总书记、国家主席与纳伦德拉·莫迪总理一致同意以科技、创新和数字化转型作为两国关系新发展阶段的动力。双方一致同意进一步推动在半导体、人工智能、信息技术、6G、医疗、关键矿产开采加工、和平利用核能等核心技术领域的合作。



越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所敲响开市钟。图自越通社

访问期间举办的越印创新论坛是推动两国技术合作、数字化转型和高端人力资源发展的战略活动。苏林在此发表讲话时明确指出，两国关系正进入一个新的发展阶段，其中知识、数据、技术和高质量人力资源应成为战略合作的新材料。他建议，双方通过大规模项目和长期合作机制建设科技合作新空间，其中推动形成越印数字伙伴关系，大力推动“共同研究、共同开发、共同生产”模式，旨在打造具有共同品牌、能够深度参与全球价值链的科技产品。



此外，国防-安全合作继续是两国关系的战略支柱。教育培训、旅游和人文交流等领域也不断拓展。航空互联互通是另一大亮点。从2016年尚未有直达航班，如今两国每周往返航班近百班，为贸易、投资、旅游和民间交流创造了强劲动力。



访问期间，苏林还出席了两国各部委在科技、采矿、医疗、旅游、文化、金融、网络安全、地方合作、审计等领域合作文件的交换仪式。他同时指示各部委抓紧有效落实各项协议，推动越印关系进入新发展阶段。



凭借在首都新德里和孟买市密集的行程安排，苏林总书记、国家主席及越南高级代表团对印度进行的国事访问彰显了深化越印全面战略伙伴关系、巩固两国政治互信、推动国防-安全、经济、贸易合作及文化对接、面向可持续未来的决心。同时，也是越南党、国家在越共十四大决议所提出的新时期对外路线——即独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、国际关系多边化多样化，愿做国际社会负责任一员——的生动体现。（完）