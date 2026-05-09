☕️越通社新闻下午茶（2026.5.9）

专美螺钿漆器手工艺村和山同美术雕塑手工艺村加入全球创意城市网络发布仪式。图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问，并于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问，此行取得圆满成功。借此机会，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠就苏林此访意义及成果接受了媒体的采访。全文



·据越通社特派记者报道，5月8日晚，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团抵达河内，圆满结束从5月7日至8日在菲律宾宿务出席第48届东盟峰会之行。值此机会，越南外交部副部长邓黄江就此访的成果接受了媒体记者的采访。 全文



·越通社驻欧洲记者报道，越南驻土耳其特命全权大使邓氏秋河近日在安卡拉拜会了土耳其议会议长努曼·库尔图尔穆什。 全文



·越通社驻南亚记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团访问斯里兰卡框架内，5月8日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅会见了斯里兰卡人民解放阵线党、斯里兰卡共产党以及斯里兰卡-越南团结协会的领导代表。 全文

5月8日晚，欧盟驻越南代表团在河内举行2026年欧洲日庆祝活动。图自越通社

·5月8日晚，欧盟驻越南代表团在河内举行2026年欧洲日庆祝活动。欧盟驻越南大使朱利安·盖里耶（Julien Guerrier）在开幕式致辞中强调，几十年来，越南与欧盟建立了深厚且面向未来的伙伴关系。自2020年《越欧自由贸易协定》生效以来，双边贸易额增长了50%以上。目前，欧盟通过“全球门户”战略和《公平能源转型伙伴关系》，成为越南最大的官方发展援助提供方。 全文



·5月8日晚，河内市人民委员会在升龙皇城举行专美螺钿漆器手工艺村和山同美术雕塑手工艺村加入全球创意城市网络发布仪式暨传统手工艺村手工艺展览会开幕式。全文



·在越共中央总书记、国家主席苏林结束对印度的国事访问后，印度前国家安全副顾问S.D.普拉丹（S.D. Pradhan）就此访的意义和成果接受了越通社驻新德里记者的采访。



·在对海防市白龙尾特区进行工作访问期间，5月9日上午，海防市人民委员会副主席陈文郡率团看望慰问在白龙尾海域为遇险的外国渔民提供人道主义援助的救援力量。全文



海防市人民委员会副主席陈文郡向遇险渔民赠送慰问品。图自越通社

·广宁省正成为众多印度富豪夫妇选择举办婚礼的地点，标志着高端婚礼旅游线路的新发展。 从2026年初至今，已有6场印度富豪婚礼在广宁省（主要在下龙湾畔）举办。每场婚礼通常持续至少3天，聚集约500名印度上层社会的宾客。每场婚礼的费用高达数百万美元。



·5月9日，乂安省俄梅乡党委、政府和人民举行“俄都族迎雷仪式”国家级非物质文化遗产证书授证仪式暨旺门安置村成立20周年纪念活动。旺门村是乂安省俄都族同胞人口最集中之地。



·发展并逐步掌握卫星技术，特别是地球观测卫星系统，是越南构建主动遥感数据能力、有效服务于资源、环境、防灾减灾、海洋岛屿、重要基础设施、安全及国防等领域的重要方向。在这一进程中，材料技术发挥着关键作用。 （完）