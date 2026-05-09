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越南成功救援多艘外籍搁浅渔船 彰显人道主义担当

在对海防市白龙尾特区进行工作访问期间，5月9日上午，海防市人民委员会副主席陈文郡率团看望慰问在白龙尾海域为遇险的外国渔民提供人道主义援助的救援力量。

海防市人民委员会副主席陈文郡向遇险渔民赠送慰问品。图自越通社
海防市人民委员会副主席陈文郡向遇险渔民赠送慰问品。图自越通社

越通社河内——在对海防市白龙尾特区进行工作访问期间，5月9日上午，海防市人民委员会副主席陈文郡率团看望慰问在白龙尾海域为遇险的外国渔民提供人道主义援助的救援力量。

此访不仅帮助遇险渔民稳定了心理，还有力传递了关于一个负责任——始终愿意根据国际惯例和法律，随时为遇险外国公民提供人道主义援助的越南形象的信息。

海防市人民委员会副主席陈文郡表扬了市边防战士不惧困难、战胜风浪，成功救援遇险外国船只的责任心和勇敢精神。同时向正在岛上直接参与救援和执行主权保卫任务的市边防部队干部战士赠送了慰问品。

随后，市工作代表团探望了在海上遇险、正在由市边防部队指挥部及相关单位照顾的两艘外国渔船上的10名船员，并向船员们赠送一些必需生活用品。

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受损船只已经修复，目前停泊在白龙尾港池。图自越通社

此前，5月4日至5日，海防市白龙尾海域因恶劣天气连续发生多起海上事故。具体是，5月4日，中国籍渔船“琼儋渔14106”号及4名船员正在中国海域捕捞时发生故障，导致迷失方向，漂流并搁浅在白龙尾岛附近的暗礁上。5月5日，中国籍渔船“琼儋洲13377”号及6名船员也在距离“琼儋渔14106”号船先前遇险海域约200米处搁浅。

海防市边防部队指挥部已紧急调动力量，开展紧急救援。经过多日努力，救援队成功将两艘船只拖出暗礁并安全带入白龙尾港池。

目前，对两艘遇险外国渔船的故障排查工作已基本完成。海防市边防部队指挥部正在与相关单位及中国海上执法力量协调，依照法律规定和国际惯例选择时机护送并将全部遇险船只和渔民移交给中方。（完）

越通社
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