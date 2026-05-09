顺化市：铺设红毯引人才

越通社顺化市——在高端人才流动的问题日益突出的背景下，吸引人才问题不再是顺化的单独故事，而已成为国家的迫切要求。越共中央政治局关于"推进科技、创新和国家数字化转型突破发展"的第57-NQ/TW号决议强调"颁布吸引高素质的海外越南人和外国人才到越南工作、生活的特殊机制"。

当事人建言献策

顺化中央医院博士阮泰宝认为，需要聚焦于两个关键因素：足够优厚的待遇机制让人才在全心奉献之前能够“安心”，包括收入、家庭生活质量（教育、医疗、住房均稳定），以及开放的工作环境，以岗位绩效而非资历作为评价标准，鼓励创新。总之，需要创造一个足够好的生态系统，让人才愿意长留。

顺化大学旗下经济大学博士阮文定建议，顺化需要为企业、关于数字经济、精深医疗、物流、绿色技术的研究中心创造良好投资条件——这是人才找到合适工作的环境。此外，需要建立清晰的晋升体系、有竞争力的薪酬政策、税收优惠、为回国专家和科研人员提供财务支持，以及为人才项目设立投资基金。特别是，顺化应主动实施营销战略，打造拥有绿色、清洁、宁静的空间、丰富的遗产、低廉的成本的"顺化——宜居城市"品牌，让人才既可享受舒适生活，又可追求奉献激情。

原国民经济大学副校长陈氏云华强调，"精英回流"政策必须号召在外成名的顺化儿女通过高附加值商业项目回归，而非慈善。为知识分子"铺设红毯"的政策不仅是薪资支持，更是创造拥有良好医疗、国际教育、绿色空间的高质量生活环境。

管理者的视角

在发展成为东南亚精深医疗中心的战略中，顺化中央医院确定高素质人力资源是关键。顺化中央医院院长范如侠表示，许多在国外深造后的医生已回国并做出突出贡献。为了留住"精英"，该医院营造鼓励创新的专业工作环境，从一开始就进行正规培训，以及大力支持有才华的干部学习和研究。凭借16个中心和120个科室的体系，医院为年轻医生发挥能力创造广阔空间，并以开放机制任命从科室、中心到院领导级别的管理职位。

顺化大学也实施了多项引导"精英"回归奉献的政策。顺化大学副校长裴文利表示，重用和吸引人才是该校的核心任务。该校大力推进干部、教师培训，加强国际合作，设立杰出成就奖，基于合理待遇制度制定年轻人才培养计划。

顺化市科学技术局副局长阮氏秋香表示，各项政策和决议建立了支持技术研究开发、创新和数字化转型的机制。该市将继续制定在物质、工作环境、晋升机会等方面的扶持机制，以吸引、重用和留住领军科研人员、具有组织和管理能力的专家。

顺化市人民委员会副主席陈友水江明确指出，该市优先发展为精深医疗、教育、旅游、高端服务、信息技术、文化产业、数字化转型等优势领域所需的高素质人力资源。顺化将完善吸引和待遇政策，营造专业、透明、有长期发展机会的工作环境，加强国家-学校-企业在培训和使用人力资源方面的联系，扩大在培训和吸引高素质人力资源方面的国际合作等。（完）