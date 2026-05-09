文化

河内市新增两个传统手工艺村加入全球创意城市网络

5月8日晚，河内市人民委员会在升龙皇城举行专美螺钿漆器手工艺村和山同美术雕塑手工艺村加入全球创意城市网络发布仪式暨传统手工艺村手工艺展览会开幕式。

专美螺钿漆器手工艺村和山同美术雕塑手工艺村加入全球创意城市网络发布仪式。图自越通社
专美螺钿漆器手工艺村和山同美术雕塑手工艺村加入全球创意城市网络发布仪式。图自越通社

越通社河内——5月8日晚，河内市人民委员会在升龙皇城举行专美螺钿漆器手工艺村和山同美术雕塑手工艺村加入全球创意城市网络发布仪式暨传统手工艺村手工艺展览会开幕式。

河内市人民委员会副主席阮春留在活动上发表讲话时强调，每个手工艺村都是一个“活态博物馆”，保存着越南人民的民间知识、精湛的手艺和创造精神。

阮春留说，专美和山同两个传统手工艺村入选世界手工艺城市网络，彰显了国际对越南传统手工艺村的文化价值、手工技艺、创造力和可持续生命力的认可。同时，也为向国际友人推广越南国家、人民和文化形象带来了机会，从而促进文化交流，发展手工艺村旅游，扩大出口市场，并提升河内美术手工艺产品在国际市场上的品牌价值。

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与会代表参观传统手工艺村手工艺展览会。图自越通社

阮春留同时表示，河内市承诺将继续加强国际合作，大力推进传统工艺价值保护和弘扬，支持产品设计创新和品牌开发、人力资源培训，并提高首都手工艺品的竞争力。

世界手工艺理事会（AISBL）副主席达利·乌门·科西（Darlie Oommen Koshy）在活动上发表讲话时强调，专美和山同两个手工艺村已经证明，手工艺不属于过去，而是当代生活的一部分，正在持续发展，创造生计并促进经济增长。因此，手工艺需要被视为全球创意经济的重要组成部分。

河内市现有337个传统手工艺村获得了市人民委员会的认证。该市确定将发挥手工艺村遗产价值，并与旅游、生态农业和可持续农村经济发展相结合。

2024年，河内市钵场（Bát Tràng）陶瓷村和万福（Vạn Phúc）丝绸村加入全球创意城市网络。随着专美和山同的加入，河内现有4个手工艺村参与该网络，使越南成为继伊朗之后，全球成员数量第二多的国家。（完）

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越通社
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