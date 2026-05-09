文化

“俄都族迎雷仪式”被列入国家级非物质文化遗产名录

5月9日，乂安省俄梅乡党委、政府和人民举行“俄都族迎雷仪式”国家级非物质文化遗产证书授证仪式暨旺门安置村成立20周年纪念活动。旺门村是乂安省俄都族同胞人口最集中之地。

迎雷仪式中的一场冗长的祈福仪式。图自越通社
迎雷仪式中的一场冗长的祈福仪式。图自越通社

越通社河内 ——5月9日，乂安省俄梅乡党委、政府和人民举行“俄都族迎雷仪式”国家级非物质文化遗产证书授证仪式暨旺门安置村成立20周年纪念活动。旺门村是乂安省俄都族同胞人口最集中之地。

俄都族是越南54个民族中人口最少的5个民族之一，仅分布在乂安省。该族至今仍保留着一项独特的传统仪式，称为“迎春雷仪式”，与“祭雷神”习俗相关。对俄都族同胞而言，第一声春雷不仅是天地换季的信号，还标志着新年的开始。

据旺门村长老罗文强介绍，在没有历法的时代，俄都族的祖先就以雷声作为新年的开端标志。

在圣泉边的仪式之后，村民们聚集到举行年初祭祀的地方。首先是祭村神仪式，向土地神等诸位神灵报告村民迎接新年的情况。祭品包括水煮鸡、糯米饭、竹筒饭、白酒等。巫师代表村民诵读祭文，祈求生活平安顺利。

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巫师与村民们一起诵经祭文，祈求雷神保佑村庄平安。图自越通社

接着是祭雷神、祭祖先和祭村民魂魄的仪式。所有祭品都由村民共同准备，以表达对祖先和诸位神灵的感恩，并祈求风调雨顺、五谷丰登、村寨平安、温饱。

仪式结束后，大家相互在手腕上系上黑线，以祈求健康和平安。这根黑线会一直保留到明年节日。

“俄都族迎雷仪式”被列入国家级非物质文化遗产名录，不仅是国家对这一传统仪式的宝贵历史文化价值的认可，也是俄都族地方党委、政府和社区的巨大骄傲。（完）

越通社
#俄都族 #迎雷仪式 #国家级非物质文化遗产 乂安省
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