文化发展中的经济思维：助力国家发展的新动力

越通社河内——越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议将文化视为精神基础，是直接推动经济增长和提升国家地位的内生资源，同时开辟新发展空间，将文化置于发展生态系统的核心地位。

文化发展中的经济思维

河内文化大学副教授阮成南指出，第80号决议体现了越南文化发展的经济思维，包括文化为经济发展做出贡献的目标；通过发展文化产业实现经济增长的路径；将文化与旅游、遗产经济发展相结合；研究文化的经济价值；动员资源和金融政策；发展与文化相关的数字经济等。

第80号决议将文化视为一种可以“获利”并为国家经济发展做出贡献的“资产”。该决议设定了具体目标是争取到2030年文化产业对GDP的贡献率达到7%，到2045年文化产业和创意经济对GDP的贡献率达到9%。文化必须成为主力出口商品，文化产品出口价值跻身东盟前三名，在全球软实力指数中排名前30名。

第80号决议还关注文化活动的财政预算投入，确保国家确保每年文化支出至少占国家财政总支出的2%，并根据发展要求逐步提高；鼓励调动社会资源用于文化发展，吸引私营部门的资源，在文化和体育工程中实施公私合作（PPP）模式。

阮成南认为，第80号决议指出，发展文化产业是知识经济时代具有突破性的发展战略。为满足决议对文化发展的要求，必须注重培养既通晓文化底蕴、又精通技术且具备经济管理思维的新一代文化领域人力资源。

雅乐表演。图自越通社

文化生态系统

与此同时，东盟-越南科学研究协会主席范青静强调了第80号决议中“文化生态系统”的思维。他认为，第80号决议首次确定了“文化生态系统”的思维，这是越南发展战略认识中具有关键意义的步骤。在决议中，文化不仅是“精神基础”，而且是“活”的系统，在国家发展结构中具备互动、传播和创造价值的能力。

第80号决议的突破点是文化不再仅仅存在于经济、科学或教育之外，而是成为连接、塑造并促进这些领域发展的要素。

范青静表示，当文化遗产被数字化，传统价值观在旅游产品、教育或创意产业中得到重现时，文化开始为经济创造真正的附加值。

范青静透露，东盟-越南科学研究协会近期在清化省举行的活动将传统文化价值融入现代潮流，从而开辟了让遗产在当代生活中“鲜活”的空间。遗产数字化、人工智能在语言保护中的应用，将文化产业与可持续发展旅游相结合都体现了“文化生态系统”的思维，即文化成为知识、技术与市场之间的交汇点。

在对外层面，范青静认为，目前，文化被视为一种发展资源，是一种可以在东盟内部进行交流、学习和共创的经验，从而助力提升越南的地位。他表示，“文化外交”与创新创意相结合将是越南更深入地参与多边合作网络的重要支柱之一。

为推动第80号决议落地见效，该协会将发展跨学科知识生态系统，构建区域互联互通网络，促进创新文化发展，在文化价值保护与弘扬工作中应用科学技术等。

可以看出，凭借第80号决议，越南拥有将文化转化为可持续发展动力的明确方向，为越南在融入国际社会的过程中快速、稳步前进，并在地区乃至世界舞台上确立地位做出贡献。（完）