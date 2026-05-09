经济

发展民营经济：让越南商品深度融入地区和全球价值链

越共中央政治局关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年多来，许多新机制和政策已陆续出台，目的是消除体制障碍、拓展投资空间、为企业疏通资源。这些举措不仅为民营经济发展增添动力，还为越南商品深度融入地区和全球价值链开辟了机遇。

南桥坚工业园是海防市典型的民营经济模式，被联合国工业发展组织选为全球生态工业园计划的37个工业园之一。图自越通社
南桥坚工业园是海防市典型的民营经济模式，被联合国工业发展组织选为全球生态工业园计划的37个工业园之一。图自越通社

越通社河内 ——越共中央政治局关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年多来，许多新机制和政策已陆续出台，目的是消除体制障碍、拓展投资空间、为企业疏通资源。这些举措不仅为民营经济发展增添动力，还为越南商品深度融入地区和全球价值链开辟了机遇。

将政策具体化

民营经济发展研究办公室副主任、经济专家裴青明表示，在第68号决议的影响下，创业创新精神得到了推动，并通过多项行动和政策得以具体化。

据统计总局数据显示，2026年前4个月，越南全国新成立企业7.78万家，同比增长50.7%；注册资本总额近785.4万亿越盾，同比增长60.1%。许多大型企业主动提议参与国家重大项目，如：高速铁路、国际航运中心、国际金融中心等。这表明，企业界的信任正在从思维和政策的转变中培育起来。

然而，实际上许多企业仍面临资金、土地、劳动力、技术转型、刑事化风险、政策突变以及行政审批、合规成本等方面的困难。因此，要真正、平等、可持续地发展民营经济，还有许多工作要做。

裴青明博士指出：“企业界的信任必须通过实实在在的改革来培育，让企业感受到审批流程更快、合规成本更低、法律风险更少、获得土地、资金、市场和项目的机会更公平。”

为继续有效实现第68号决议，裴青明博士提出了三大方向。具体的是，继续为私营部门营造有利、透明且具有高度预见性的营商环境。这是私营部门敢于参与重要基础设施、高科技工业、数字经济、绿色经济、物流、能源、金融和创新等领域的基础。

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位于太原省的越强米粉合作社。图自越通社

同时，需要将执行效率和行政改革置于中心位置。凭借政府近期的努力， 184项行政审批事项、890项经营条件被废除，合规时间和成本有望减少50%以上，这表明改革正从口号强力转向行动。

同时，需要集中培养一批有能力引领并走向全球市场的先锋企业。政府培育1000家先锋企业的计划是一个非常重要的举措和正确的方向。

双重转型创造可持续价值

同心高科技农业股份公司总经理阮文琉表示，第68号决议为民营经济创造了重要的思维助推器，帮助企业敢于实现突破。

该决议实施一年多后，同心高科技公司进行了“双重转型”，即数字化运营管理方式和发展绿色、可持续的价值链。

阮文琉表示：“如果说以前公司还在为‘丰收灾’和粗加工出口问题所困扰，那么第68号决议帮助我们自信地彻底改变商业计划。最大的不同不仅在于盈利增长了50%，更在于思维体系从‘卖自己有的’转向‘卖市场需要的’，并强调了履行环境责任和提升透明度的重要性。”

从实施大型项目的实践中，阮文琉提出落实第68号决议的两项重点建议。关于数字数据系统标准化，政府需要出台措施，协助合作社将数字溯源系统和碳排放档案标准化，与国际标准接轨。如果数据透明问题得以解决，农产品出口可因合作伙伴的信任而至少再提高20%至30%。

关于疏通绿色农业信贷，政府需要尽快为“碳信用”制定详细的法律法规，并建立特殊资产（如温室、技术系统等）的定价机制，以便企业更容易获得优惠资金，再投资于可持续生产。（完）

越通社
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从决议到实践

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