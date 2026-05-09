“高原色彩”展览：弘扬各民族文化精髓

越通社河内 ——5月8日晚，2026年“高原色彩”展览开幕式在山萝省举行。该展由越南文化体育旅游部与山萝省人民委员会联合举办，旨在弘扬高原地区和山区各民族同胞独特的文化，在融合与发展的背景下，促进文化交流，推动旅游业发展，保护和传承当地民族特色。



越南文化体育与旅游部下属越南文化艺术展览中心主任阮姮娥在开幕式上表示，越南是一个文化多样的国家，54个民族共同生活，创造了丰富、浓厚的文化特色。在这一脉络中，山区民族总是以其代代相传的独特文化而熠熠生辉——无论是悠扬的芦笙声、灵动的民间舞蹈、绚丽的传统服饰，还是丰富的民间节日、精湛的手工艺与世代传承的本土知识。



今年的展览在山萝省举办，这是一片富有革命传统、文化、旅游潜力和民族本色的土地。活动汇聚了山萝、莱州、宁平、清化等地的参与，以及全国各地的专业单位、艺术家、民间艺人和文化工作者。



展览内容丰富，向公众介绍了胡志明主席与高原地区各民族同胞的资料和图片，通过大自然、文化、风俗、经济社会成就、国防安全等主题，反映了高原地区的发展历程。



各展示区带着各地浓厚的文化特色，展示了许多特产、美食、旅游产品、传统手工艺以及独特的社区生活画面，为展览营造了多样的面貌。活动的亮点是在展览期间举行的各类文化艺术交流活动。由此，文化不仅存在于展陈空间中，更通过音乐、艺术及社区互动，得以生动地传播开来。



组委会期望，2026年“高原色彩”展览将成为文化活动亮点，为丰富社区精神生活、加强地区间的连接、向国内外朋友推广越南风土人情作出贡献。（完）

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