苏林斯里兰卡之行：开启越斯新合作空间

越通社河内 ——继对印度进行国事访问之后，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，于5月7日至8日对斯里兰卡进行了国事访问。



提升越斯关系水平



在苏林访问斯里兰卡期间，越斯两国发表了联合声明，一致同意将两国关系提升至全面伙伴关系。



苏林此访取得圆满成功，有助于巩固两国传统友好关系，增进两国领导人和两国人民之间在过去半个多世纪来建立起的真诚友谊。



越南与斯里兰卡虽然地理上相隔遥远，但在历史、文化和发展渴望上却十分贴近。自1970年7月21日建交56年来，两国传统友谊在各个领域不断得到巩固和发展。两国在争取民族解放和国家统一的历史斗争中曾相互帮助、相互支持。特别是，在寻找救国之路和革命活动的征程中，胡志明主席曾于1911年、1928年和1946年三次到访斯里兰卡。斯里兰卡人民始终对胡志明主席怀着特别的情感。



在斯里兰卡期间，苏林总书记、国家主席与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克举行了会谈，会见斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚、斯里兰卡议会议长并在斯里兰卡议会发表了施政演讲，见证了两国一系列合作文件的交换，出席了越斯贸易、投资、旅游合作论坛，会见旅居斯里兰卡越南人代表和越南驻斯里兰卡大使馆工作人员等。

越共中央总书记、国家主席苏林在斯里兰卡议会上发表施政演讲。图自越通社

在各场接触中，双方就共同关心的双边、地区和国际问题开展了全面、实质性的交流，对两国传统友谊和多领域合作关系的发展给予好评。



双方注意到进一步扩大经济合作的巨大潜力，并一致同意到2030年将两国双边贸易额提升至10亿美元。



将传统友谊转化为发展资源



作为首次在斯里兰卡议会发表讲话的越南领导人，苏林在此分享了越南的发展历程，特别是近40年革新事业成果。



苏林表示，如今，越南希望将传统友谊真正转化为发展资源，将政治互信转化为具体的经济合作，将文化交流转化为深刻的理解，将共同渴望转化为切实的项目、计划和利益，惠及两国人民。



斯里兰卡议会议长对苏林选择斯里兰卡议会作为首次在外国议会发表施政演讲的地点表示诚挚感谢。这体现了越斯之间存在的尊重和深厚友谊，也是两国长期关系的重要里程碑。



斯里兰卡议会议长对两国关系的未来充满信心，强调苏林总书记、国家主席在斯里兰卡议会的出席是友谊、团结以及为地区和世界和平、稳定、合作而奋斗的强烈象征。



苏林总书记、国家主席出席越南航空（Vietnam Airlines）胡志明市-科伦坡直达航线开通仪式。图自越通社

越斯两国在发展文化旅游、佛教旅游、遗产旅游、海洋旅游和生态旅游方面有许多有利条件。值得关注的是，在越斯贸易、投资、旅游合作论坛上，在两国高层的见证下，越南航空（Vietnam Airlines）和越捷航空（Vietjet）举行了胡志明市-科伦坡直飞航线开通仪式。



2013年，胡志明主席雕像在科伦坡首都落成，成为斯里兰卡人民对越南深厚情感的象征。这是在科伦坡市中心为数不多的外国领导人雕像之一。在此次访问中，苏林总书记、国家主席与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克前往胡志明主席雕像敬献鲜花，并参观了位于科伦坡社区图书馆园区的胡志明主席空间。



苏林此访表明，越斯友谊始终牢固，建立在自强不息和相互支持的精神之上。随着越斯关系提升为全面伙伴关系，两国已准备好进入一个更务实高效的新合作阶段，为两国人民带来切实利益。（完）