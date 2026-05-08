越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会开幕式

本届峰会以“共同驾驭共同的未来”为主题，由东盟轮值主席国菲律宾主持。菲律宾在会上提出了2026年东盟三大合作方向，即巩固和平与安全的关键要素、拓展繁荣走廊、促进人民赋权。

菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在会上致开幕词时强调，在国际环境日趋复杂，不稳定性及不确定性明显增加，尤其是中东冲突对本地区安全、经济和人民生活带来影响的背景下，东盟要继续凝聚团结奋进的强大力量，提高东盟适应能力及其在地区架构中的核心作用。

费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯高度评价东盟成员国与其对话伙伴在外交、经济、农业和能源等领域上保持紧密协作，携手应对当前各种挑战；并强调，本届峰会上的讨论将聚焦菲律宾提出的巩固和平与安全、拓展繁荣走廊以及赋权人民等三大战略。

费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯呼吁东盟成员国继续发扬好团结协作、开放而负责的精神，共同建设一个和平、稳定与可持续发展的地区。

预计，越南政府总理黎明兴将在会上发表重要讲话，介绍越共十四大外交路线以及越南对东盟各项优先事项的立场，就推动东盟共同体建设进程提出切实可行的建议，为增强东盟在面对各种变化、特别是中东局势影响过程中的韧性与应对能力，同时就地区和国际共同关心的问题交换意见和看法等。（完）