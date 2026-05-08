政府总理黎明兴分别会见出席第48届东盟峰会的各国领导人

在出席第48届东盟峰会框架内，5月8日下午，越南政府总理黎明兴分别会见出席第48届东盟峰会的各国领导人。

会见老挝总理宋赛·西潘敦时，黎明兴强调，越南政府将与老挝政府密切协调，有效落实高层协议、两党两国领导人互访成果以及越老政府间联合委员会第48次会议的成果，从而为双边合作注入新动力。

老宋赛·西潘敦表示，老挝政府正抓紧落实两国高层协议，重点推进万象—永昂铁路、万象—荣市高速公路以及能源合作等战略项目；同意建议两国合作委员会核查进度，向高层领导人报告。

两位总理一致同意继续巩固政治互信；保持高层及各级代表团互访；为2027年越老建交65周年和签署友好合作条约50周年纪念活动做好准备；加强国防安全合作；推动经济、贸易、投资合作；创新教育和人力资源培训合作；加强地方特别是边境地区合作；在地区和国际论坛上密切协调，以及提高越老柬三方合作效率。

*会见泰国总理阿努廷·参威拉军时，双方同意通过加强高层交往巩固政治互信，为未来高层互访做好准备；继续发挥双边合作与对话机制作用；加强双向投资，推动货物市场更加开放，实现平衡、可持续发展。

黎明兴建议泰方研究取消技术壁垒，为越南商品进入泰国市场创造便利。阿努廷则建议越南企业加大在泰国的投资和经营力度。

*会见马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣时，黎明兴高度评价马来西亚企业、银行及早对越南进行有效投资与合作；强调越南重视与马来西亚的关系，希望与马方共同推动自2024年11月建立的全面战略伙伴关系。

关于推动今后合作的措施，两国领导人一致同意继续通过高层及各级代表团互访巩固战略互信；加强贸易、投资合作；加快推动能源、油气、科技、数字化转型、创新创意和人工智能等领域的项目落地。双方还表示希望推动通过东盟电网进行电力买卖合作，并加强越南、马来西亚和新加坡三方合作。（完）