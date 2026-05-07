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胡志明市加速旅游业转型升级 确立全国旅游中心地位

在雄王祭祖日、南方解放日及国际劳动节9天假期期间，胡志明市共接待游客近170万人次，实现旅游总收入约8.7万亿越盾。这一成果不仅彰显了这座活力都市的强大吸引力，也反映出该市旅游业正加速转型，持续推出新产品、提升游客体验并拓展服务生态体系。

外国游客在胡志明市昆岛参加放归小海龟入海之旅，感到无比兴奋。图自sggp.org.jpg
外国游客在胡志明市昆岛参加放归小海龟入海之旅，感到无比兴奋。图自sggp.org.jpg

越通社胡志明市——在雄王祭祖日、南方解放日及国际劳动节9天假期期间，胡志明市共接待游客近170万人次，实现旅游总收入约8.7万亿越盾。这一成果不仅彰显了这座活力都市的强大吸引力，也反映出该市旅游业正加速转型，持续推出新产品、提升游客体验并拓展服务生态体系。

产品创新多元化 满足多层次客群需求

据胡志明市旅游局介绍，自4月初以来，该市共推出近1000项全新旅游产品与服务。其中，备受关注的直升机城市观光项目（时长约40分钟）成为亮点。此外，结合直升机、高尔夫与游艇的高端旅游产品也正在研发中，以满足高消费能力游客群体的需求。


面向年轻群体和家庭游客的旅游产品持续受到欢迎，包括“西贡跑步—划船—Chill体验游”、地铁沿线旅游、夜间城市观光、免费步行游，以及探索堤岸地区和本地生活体验等项目。“Retro Rides”复古老爷车游和“百年西贡遗产之旅”等线路，生动展现了这座拥有300多年历史的城市独特的文化风貌。

国际游客到访踊跃 旅游空间向三大支柱拓展

假期期间，胡志明市共接待国际游客约19万人次。许多外国游客高度评价该市旅游体验的多样性，涵盖历史建筑参观、河上旅游、美食街体验以及充满活力的都市生活探索。

胡志明市旅游局局长范辉平表示，行政区划调整后，该市已具备构建“综合旅游空间”的更多条件，发展将围绕都市旅游、工业旅游和海岛旅游三大支柱展开。市中心区域重点发展文化、节庆和会展旅游；芹耶—头顿区域重点发展生态、度假和邮轮旅游；原平阳省区域则重点发展工业旅游、传统手工艺村旅游和水乡生态旅游。

范辉平指出，胡志明市最突出的优势在于能够在统一空间内同时开发多种旅游类型，包括MICE旅游、文化历史旅游、水路旅游以及滨海度假、生态旅游和创意工业旅游等。

工业旅游与招商引资融合 社区联动激发新活力

胡志明市旅游局副局长黎张贤和表示，行政区划调整后，已有多个国际合作伙伴提出，希望组织工业园区考察与投资环境调研相结合的专项旅游项目，特别是在原平阳地区，为专题旅游发展开辟了新空间。

与此同时，该市积极扩大社区旅游空间，加强与周边地区联动。近日，胡志明市旅游局考察团对龙山乡进行调研，认为该地区具备发展社区旅游的巨大潜力，可结合文化保护、传统行业和滨海生活方式打造特色产品。

在城市东部，胡潭地区正凭借大量大型旅游项目崛起为新的度假中心。当地已有数十个旅游项目获批，总投资额达数十亿美元，其中多个项目已投入运营，拥有国际标准酒店和度假村体系。包括Meliá Ho Tram Beach Resort、Hyatt Regency Ho Tram Residences及Camelina Beach Resort等多家国际酒店管理品牌已进驻，进一步提升该区域的服务质量和竞争力。

交通基础设施互联互通正成为推动旅游发展的重要动力。全长近54公里的边和—头顿高速公路项目将缩短从市中心前往东部海滨旅游区的时间，同时缓解51号国道交通压力。

此外，沿海公路DT994正扩建为连接胡潭、平洲、隆海和福海等度假区的连续旅游走廊，有望成为越南南部海滨旅游的“黄金海岸公路”。

为延长游客停留时间，多家旅行社已迅速推出2至4天的跨区域联线旅游产品，将胡志明市与周边地区连接起来。莱韶陶瓷村、相平协漆艺村以及安盛竹藤编织村等传统手工艺村，成为文化体验链条中的亮点。值得关注的是，“美食之旅”线路——连接胡志明市、平阳和头顿——因融合美食、文化和滨海度假体验而受到游客欢迎。

MICE旅游政策发力 吸引高质量国际客源

在发展大众旅游的同时，胡志明市持续加大MICE旅游开发力度。5月6日，该市迎来近900名来自印度尼西亚安联保险优秀代理商代表团成员。这是首个享受该市第62/2025/NQ-HĐND号决议优惠政策的国际MICE旅游团。

据胡志明市旅游促进中心介绍，该政策将对100人以上的MICE旅游团提供直接支持，涵盖景点参观、会议场地租赁及相关服务费用补贴。该市希望借此吸引更多大型国际旅游团前来举办会展活动。

通过旅游产品多元化、发展空间拓展、区域联动加强以及交通基础设施大力投资，胡志明市正逐步确立其作为全国旅游中心的地位，并朝着东南亚具有吸引力的国际旅游目的地迈进。（完）

越通社
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