韩国东盟博览会：贸易与文化的交汇点

越通社河内——5月7日，东盟-韩国中心在首尔市中心中区的韩国新闻中心拉开了名为“2026 东盟全景图”（2026 ASEAN Panorama）的轮值贸易展序幕。该展览预计将持续至9月30日。



据越通社驻韩国记者报道，组委会表示，本次展会将以“每月两国轮换”的形式介绍东盟所有成员国的特色产品。具体安排为5月由文莱和印度尼西亚举行；6月由柬埔寨和马来西亚举行；7月，老挝和菲律宾举行；8月，缅甸和泰国举行；9月，新加坡和越南举行。值得关注的是，于2025年10月正式加入东盟成为第11个成员国的东帝汶，也将在活动期间设立专门的展示区。



展会上所推介的产品类别涵盖食品、饮料、时尚、书籍、创意产品以及清真（Halal）生活用品。



“2026 东盟全景图”展会不仅是一项文化与贸易推广活动，还扮演着企业与企业（B2B）对接平台的角色。每月，参展企业将前往韩国参加商务研讨会，与采购商进行面对面洽谈，并参观韩国的相关工业设施。



此外，在位于印度尼西亚雅加达的东盟-韩国金融合作中心的配合下，还将举办涉及支付、企业设立、投资及分销相关的金融咨询项目。新韩银行（Shinhan Bank）、韩国技术金保公司（KOTEC）、BlissVine Ventures以及当地税务咨询公司的专家也将参与其中。



东盟-韩国中心表示，东盟贸易博览会自2014年起每年举办一次，但今年的活动在规模和时间上均有显著扩大。展览期间还为公众准备了丰富的活动，例如集章换礼程序，大奖是价值100万韩元（约合692美元）的东盟旅游代金券，以及由德威航空（T’way Air）提供的东南亚航线优惠券。（完）

越通社