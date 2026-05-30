为越菲关系开辟突破性发展机遇

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越通社驻新加坡记者就此次访问的意义以及越菲关系未来的亮点对越南驻菲律宾大使赖太平进行了采访。



赖太平大使表示，此次访问是在两国面向建交50周年（1976-2026）之际进行的。这是一个重要的历史里程碑，标志着半个世纪以来越南党和国家最高领导人首次对菲律宾进行国事访问。



此次访问将强调越南独立、自主、多样化、多边化的对外路线，同时充分体现越南党和国家对菲律宾的高度重视，同时彰显将双边关系提升到更高、更稳定、更可持续和更实质水平的决心。



与此同时，在菲律宾以"塑造共同未来"为主题担任2026年东盟轮值主席国的背景下，此次访问也有助于巩固东盟的团结和中心地位，推动一个和平、稳定、繁荣、自强的东南亚，同时为地区和世界的和平、合作与共同发展做出贡献。



关于越南与菲律宾之间的合作潜力，赖太平大使表示， 越菲战略伙伴关系正在多个关键领域积极、全面、实质性地发展。



在政治—外交方面，两国保持经常性的高层接触、代表团互访以及在各多边论坛上的协调配合。不久前由越南政府总理黎明兴率领的越南代表团出席在宿务举行的第48届东盟峰会，继续为两国关系注入新动力。

在国防安全领域，双方有效维持军队、海军、空军和警察力量之间的对话和磋商机制。合作继续扩展到国防工业、军医、人道主义援助、救灾应对以及非传统安全挑战等新领域。

在经济方面，2015-2025年期间，双边贸易年均增长超过10%，从29.2亿美元增至78亿美元。越南目前是菲律宾第11大贸易伙伴。越南对菲律宾的投资增长迅速，仅2025年就超过9200万美元，集中于绿色转型、电动出租车和高科技领域。

在旅游方面，菲律宾赴越游客大幅增长，2025年超过48.2万人次。2026年前4个月，游客量达到约23.6万人次，增长73.4%，使菲律宾首次跻身越南十大客源市场。5家航空公司拓展直飞航线，为促进旅游连接和民间交流做出贡献。

此外，双方正在推动在教学、技术、护理服务和技工等领域的劳务合作。

赖太平大使认为，越菲关系仍有很大的发展空间，因为两国拥有超过2.2亿人口、重要的地缘战略位置以及互补性强的经济。

在经贸投资方面，两国通过加强贸易促进、企业对接、完善物流和海运连接，力争将贸易额提升至100亿美元。

在粮食安全和农业领域，双方可朝着稳定长期供应链、发展智慧农业、水产养殖和适应气候变化的方向扩大合作。

在海洋经济方面，作为两个沿海国家，双方在可持续开发、海运和海上可再生能源方面具有巨大的合作潜力。

在教育和培训方面，两国可以加强在数字经济、人工智能、网络安全、金融科技以及连接各培训机构等方面的合作。

在绿色转型领域，菲律宾交通现代化和能源转型的需求为越南企业，特别是在电动汽车领域开辟了巨大机遇。

赖太平大使强调，越菲关系不仅为两国带来切实利益，而且为巩固东盟团结、维护东盟中心地位以及促进地区和平、稳定与繁荣做出贡献。（完）

