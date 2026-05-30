越南在《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会上留下深刻印记

越通社纽约——作为4月27日至5月22日在美国纽约联合国总部举行的《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会主席，越南凭借稳健的主持能力、包容性的处理方式、建设性精神以及为缩小各方分歧所作出的不懈努力留下了深刻印记并获得了国际社会广大朋友和合作伙伴的充分认可与高度评价。

越通社驻联合国记者报道，尽管会议未能就最终文件达成共识，但许多代表团仍认为，越南的引导与主持工作是整个进程中的突出亮点，充分展现了越南在联合国重要事务乃至国际社会共同事务中不断提升的能力、信誉与担当精神。

会议结束后，参会代表纷纷向越南与大会主席表达高度赞赏。奥地利代表表示，越南在“极其困难的条件下”以“卓越的能力”引领了大会这艘“航船”，并强调，越南展现出的透明与开放精神为对话进程营造了良好氛围。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使主持会议。图自越通社

不结盟运动、非洲国家集团、阿拉伯国家集团，以及亚洲、拉丁美洲和欧洲的许多国家，均对越南主席所展现出的“协商、包容”的工作方式、公正性、独立性及耐心给予了高度评价。埃及代表指出，越南主席在处理讨论进程中的复杂议题时，展现了广泛的沟通接触、建设性精神、客观态度和显著的创造力，堪称多边外交“最优秀品质的典范”。哈萨克斯坦代表代表中亚国家发言时，对越南“尽职尽责、耐心且不懈的领导”深表感谢，认为这是在分歧严重的会议上得以维持对话的关键所在。新西兰代表则将越南主席所作的努力形容为“赫拉克勒斯式”——意指其非凡卓越、远超寻常。此外，瑞士、泰国、德国、欧盟、梵蒂冈及许多西方国家代表也一致赞扬越南坚持维护对话空间，在各方之间保持平衡，并积极推动条约审议进程更加透明。

越南不仅因其出色的主持能力而受到国际社会高度评价，还被视为现代多边外交的积极典范：冷静务实、灵活而坚守原则，愿意倾听各方声音。正是这种主持方式，使得会议尽管未能形成协商一致文件，仍避免了更严重的破裂，并维持了成员国之间的对话渠道。许多代表认为，在国际安全环境持续恶化、地缘政治紧张加剧、战略互信下降以及核风险上升的背景下，这本身就是一项极为重要的成果。

越南此次取得的巨大成功，在于树立了一个负责任成员、值得信赖的协调者以及推动和平、对话、合作与国际法的重要声音形象。在世界分裂加剧的背景下，越南在《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会的表现，充分展现了越南党和国家一贯奉行的独立自主、多边化、多样化，并为人类共同事务作出积极贡献的外交路线等。（完）





