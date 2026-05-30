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国际媒体高度评价越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上的主旨演讲

越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表的主旨演讲，引起国际媒体和观察人士的广泛关注。多家国际通讯社和主流媒体认为，越南领导人的讲话不仅深刻指出当前世界面临的突出挑战，还为如何在地缘政治竞争日益加剧的背景下增进互信、维护和平与稳定提供了重要启示。

越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表了主旨演讲。图片来源：越通社
越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表了主旨演讲。图片来源：越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表的主旨演讲，引起国际媒体和观察人士的广泛关注。多家国际通讯社和主流媒体认为，越南领导人的讲话不仅深刻指出当前世界面临的突出挑战，还为如何在地缘政治竞争日益加剧的背景下增进互信、维护和平与稳定提供了重要启示。

据越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚新闻网站Kontan认为，演讲最突出的亮点是指出当今世界面临三大相互关联的危机，即国际秩序危机、发展模式危机以及国家间战略互信危机。该报指出，将“信任危机”与安全和发展挑战并列，体现了越南对当前全球变局所采取的全面视角。

与此同时，新加坡亚洲新闻台（CAN）电视与数字新闻频道重点关注苏林提出的观点，即“当今世界面临的三大危机并非我们必须接受的宿命”。在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲时，苏林呼吁加强国际法治，推动包容性和可持续增长模式，并增进国家间对话、透明度与合作，以遏制不断加剧的不稳定趋势。

中国新华社则特别关注有关东盟中心地位的内容。新华社指出，越南领导人强调亚太地区“拥有和平、互联互通与发展的共同利益，也拥有多层次合作经验”，并重申东盟继续发挥“对话与平衡架构”的作用。新华社特别提到，苏林认为东盟中心地位并非天然存在，而需要通过团结、战略自主以及塑造区域共同议程的能力来维护。

另一方面，中国香港特别行政区《南华早报》（SCMP）认为，这篇演讲为当前快速变化的地区安全环境下构建战略互信提供了值得关注的思维框架。报道称，苏林将信任危机形容为“一场无声却危险的危机”，因为各国越来越倾向于以猜疑和不安的视角看待彼此行动。

越南领导人同时警告说，人工智能（AI）、大数据、量子技术、网络空间以及自动化系统等领域的快速发展，如果缺乏适当治理规则，可能增加误判、错误计算以及局势失稳的风险。因此，他呼吁建立紧急沟通机制，加强对话，制定行为准则，并确保在人类安全与和平相关的重要问题上，人类始终保有最终决策权。

土耳其阿纳多卢通讯社则重点关注演讲贯穿始终的信息，即呼吁各国加强自我克制、深化合作，并通过对话而非对抗解决分歧。该通讯社指出，苏林强调，各国应主动防范风险，在危机爆发前采取预防措施，而不是在紧张局势升级后才作出反应。

国际分析人士还认为，苏林受邀在亚洲最重要的安全论坛之一发表主旨演讲，体现出越南在地区和全球事务中的地位与影响力日益提升。许多评论认为，这篇演讲清晰展现了越南一贯坚持的立场，即推动多边主义、尊重国际法、发挥东盟中心作用，并加强国家间互信，以有效应对当今世界日益复杂的挑战。

第23届香格里拉对话会于5月29日至31日在新加坡举行，来自世界各国的国防部长、军方高级将领、学者及安全专家与会。在大国战略竞争加剧、地区冲突持续以及全球经济和科技格局深刻变化的背景下，苏林的演讲被众多观察人士视为加强对话合作、履行共同责任、维护地区和世界和平稳定与可持续发展的重要倡议。（完）

越通社
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