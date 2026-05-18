凝聚全民大团结力量：改革求突破、创新某发展

在国家发展的历史进程中，全民族大团结的力量始终是重要基础，是越南战胜困难、把握机遇、稳步迈向新时代的内生动力。
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在2026年U17亚洲杯决赛阶段C组最后一轮比赛中，越南U17国家队以3比2战胜阿联酋U17队，创造了历史性里程碑。凭借这场胜利，由主教练Cristiano Roland率领的越南队成功夺得小组头名，并正式获得2026年U17世界杯参赛资格。越南U17队是东南亚唯一获得世界杯参赛资格的男足队。
应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团本周对印度共和国进行国事访问。
本期播客将带您走进泰国首都曼谷，了解这座城市推动绿色转型的实践故事。从城市绿地改造、河渠生态复兴到发展清洁交通，曼谷的探索正为越南各地城市迈向可持续发展提供诸多有益启示。
本周，越共中央总书记、国家主席苏林前往富寿省，出席在雄王国家级特别历史遗迹区举行的雄王祭日上香仪式。
应越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴方璃的邀请，韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。
听众们！在充满变动的现代生活中，传统价值观始终是将人们与根源紧密联系的纽带。“饮水思源”的道德理念——作为民族文化的重要基石依然被一代又一代传承下去。值此清明节之际，请各位聆听关于在当今生活中坚守孝道的故事。
应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人本周对中国进行国事访问。欢迎仪式在人民大会堂按最高规格隆重举行，习近平和夫人主持仪式。
本周，越南第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦延鸿会场隆重开幕。会议为期11天，分两阶段进行。会议议程聚焦健全最高领导班子，并从任期之初就深入讨论立法计划。
您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。
本周，政府总理范明政视察同奈省隆城国际机场项目进展，要求全力推进，确保机场于2026年第四季度正式投入商业运营。
本周，越南建设部与中国商务部国际经济合作事务局举行工作会议，就铁路领域援助发展项目进行交流。
在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。
本周，越南外交部长黎怀忠、国防部长潘文江大将、公安部长梁三光大将同中国外交部长王毅，国防部长董军，公安部长王小洪在河内共同主持了越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议。
近日，富国岛被著名旅游杂志《DestinAsian》在其读者选择奖评选中，表彰为2026年亚洲十大最美海岛之一。富国岛不仅是越南的唯一代表，更给人留下了深刻印象，它跃升至亚军位置，连续三年延续了令人瞩目的排名上升势头。
在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。
因中东地区空域中断，本周卡塔尔航空、阿提哈德航空、阿联酋航空等运营越南至中东航线的多家航司调整了运营计划。
本周，越南政府总理、国家科技、改革创新与数字化转型指导委员会主任范明政在该委员会会议上，同意将"实现数字经济突破——以数据经济和人工智能为更可持续、更智慧的新发展支柱"作为2026年工作主题。
春节来临之际，越南大地处处洋溢着喜庆祥和的气氛。从北到南，家家户户张灯结彩，摆五果盘、准备粽子和传统年菜。街头巷尾花市热闹非凡，金橘、桃花、梅花竞相绽放，人们在欢声笑语中迎接新一年的到来。
凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。
据越南农业与环境部下属的越南国家卫生与植物检疫措施通报和咨询办公室的消息，该机构近日收到中国海关总署2025年第219号通知，涉及《外国企业向中国出口农产品申报管理规定》。