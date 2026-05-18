Multimedia

播客

凝聚全民大团结力量：改革求突破、创新某发展

在国家发展的历史进程中，全民族大团结的力量始终是重要基础，是越南战胜困难、把握机遇、稳步迈向新时代的内生动力。

关注 VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

速度1x

#党建 #祖国阵线 #民族大团结

国会选举

融入国际

越共十四大

越南—新纪元

党建

最新播客

一周要闻：越南U17足球队创造历史，夺得世界杯入场券

一周要闻：越南U17足球队创造历史，夺得世界杯入场券

在2026年U17亚洲杯决赛阶段C组最后一轮比赛中，越南U17国家队以3比2战胜阿联酋U17队，创造了历史性里程碑。凭借这场胜利，由主教练Cristiano Roland率领的越南队成功夺得小组头名，并正式获得2026年U17世界杯参赛资格。越南U17队是东南亚唯一获得世界杯参赛资格的男足队。

收听
数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。

收听
从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

收听
依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。

收听
2025年越南外交：开拓新格局

2025年越南外交：开拓新格局

凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。

收听