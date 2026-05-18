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越共中央总书记、国家主席苏林出席国会关于成立同奈市的决议公布仪式

5月18日晚，在同奈市隆兴广场，同奈市委、市人民议会、人民委员会、祖国阵线委员会隆重举行国会关于成立同奈市的决议公布仪式暨一等劳动勋章授勋仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表重要讲话。

苏林代表党和国家领导人，向同奈市党委、政府和人民颁发了国会关于成立同奈市的决议。图自越通社
苏林代表党和国家领导人，向同奈市党委、政府和人民颁发了国会关于成立同奈市的决议。图自越通社

越通社同奈 ——5月18日晚，在同奈市隆兴广场，同奈市委、市人民议会、人民委员会、祖国阵线委员会隆重举行国会关于成立同奈市的决议公布仪式暨一等劳动勋章授勋仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表重要讲话。

仪式上，越共中央委员、国会常务委员会委员、国会法律与司法委员会主任潘志孝公布了国会关于成立同奈市的第30/2026/QH16号决议。根据该决议，同奈市自2026年4月30日起正式成立。

同奈市与胡志明市、林同省、西宁省及柬埔寨王国接壤，自然面积超过1.27万平方公里，人口规模近500万，共有95个乡级行政单位。

苏林代表党和国家领导人，向同奈市党委、政府和人民颁发了国会关于成立同奈市的决议和一等劳动勋章。

苏林在仪式上强调，成立中央直辖市同奈市是一个重大里程碑，开启了新的发展征程。新的地位要求新的发展视野，更高的治理能力，以及对人民和国家的更大责任。

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越共中央总书记、国家主席苏林在活动上发表讲话。图自越通社

苏林指出，今天的同奈汇聚了许多罕见的战略优势：经济规模、人口、基础设施、自然资源以及独特的历史文化。这些优势将该市定位为多功能增长极、动力都市，以及国家工业、航空和创新中心。

苏林建议同奈市委、市政府、武装力量、企业界和人民共同努力，在中央直辖市的新格局下建设新的同奈愿景。同奈必须置身于更高的发展标准下，努力成为具有高竞争力、对东南部地区和全国具有强大辐射力的动力都市，力争出现在亚洲及世界宜居、宜创业城市排行榜上。

苏林强调，同奈是具有战略地位的城市，拥有国境线、重点基础设施、大型工业和都市空间。因此，发展必须与国防、安全、社会秩序、对外交往和建设稳固的民心阵势相结合。

苏林明确指出，中央将继续关心、领导、指导，研究完善适当的机制政策，帮助同奈充分发挥潜力和优势，为地区和全国作出应有的贡献。但决定性因素仍是市党委、政府、企业界和人民的主动作为、创新精神、自力更生与自强不息。

苏林指出，同奈市前方的道路非常广阔，但需要更大的努力、更高的决心和更强有力的行动。相信同奈市将实现快速、可持续、文明、现代化的发展，无愧于中央直辖市、东南部地区和全国重要增长极的地位。

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决议公布仪式后，随即举行了题为“同奈——南方豪气，与祖国腾飞”的文艺演出活动。图自越通社

决议公布仪式后，随即举行了题为“同奈——南方豪气，与祖国腾飞”的文艺演出活动，生动再现了同奈328年辉煌历史。（完）

越通社
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越南—新纪元

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