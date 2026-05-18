☀️越通社早安咖啡（2026.5.18）

越通社河内——·政府颁布了2026年5月15日第158/2026/NĐ-CP号法令，对《民事司法协助法》若干条款的实施细则和实施措施做出了详细规定。其中，备受关注的是关于越南在开展民事司法协助过程中的程序、费用以及相关机关职责的规定。



·政府总理于2026年5月15日签发第23/2026/QĐ-TTg号决议，颁布《优先投资发展的高新技术目录》及《鼓励发展的高新技术产品目录》。



·越南政府总理颁布《2025—2035年越南物流服务业发展战略暨2050年愿景》，被视为发展思维上的重要转变。越南不仅将物流业确定为配套服务行业，还视其为国家竞争力的战略性组成部分。



·越南胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）预计于5月21日推出海事金融生态系统，旨在逐步开展与航运和港口活动相关的金融交易。



·为维护健康的网络市场环境，在越韩两国民间交流与文化合作不断深化的背景下，尊重和维护各国文化与历史价值，日益受到两国社会的高度重视。



2025年佛诞大典。图自越通社

·越南佛教教会中央文化委员会5月16日下午宣布，今年佛历2570年（公历2026年）佛诞大典将在林同省大叻中心举行，预计将吸引数万名僧尼、佛教徒、游客及当地民众参与。全文



·胡志明市零售市场正呈现积极复苏信号。今年前四月，商品零售和服务业收入总额同比增长约16%，创下一年来最高增幅。这一增长势头也为该市商贸服务业今年实现两位数增长目标增添更多“新期待”。



·政府总理于2026年5月15日签发第876/QĐ-TTg号决定，批准《2026-2035年国家标准战略》



国王学院学校-温布尔登的代表向胡志明市国王学院-温布尔登学校代表移交印有校徽的旗帜，象征着双方的全面合作。

·世界顶尖学府之一的国王学院学校-温布尔登（King’s College School, Wimbledon -King’s）宣布在胡志明市设立校区，名为“胡志明市国王学院-温布尔登”，预计将于2027年8月正式开学。全文



·据越南畜牧协会（AHAV）消息，越南将正式主办第21届亚澳畜牧科学大会（AAAP 21）。这是一项大型国际活动，标志着自2008年越南首次成功举办该论坛以来，历时18年迎来的又一重要里程碑。本届大会将于2026年10月28日至31日在河内举行。



·越南旅游业正步入一个具备前所未有条件的新纪元。其中，越共中央、政治局、政府及政府总理的各项决议和重大方针正成为重要依托，为旅游业开辟新的发展机遇。（完）