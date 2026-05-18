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☕️越通社新闻下午茶（2026.5.18）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越南政府总理黎明兴出席越南科技创新日庆祝活动暨以“科技、创新与数字化转型——新增长模式的主要动力”为主题的战略技术部署会议。图自越通社

越通社河内——·5月18日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席越南科技创新日（5月18日）庆祝活动暨以“科技、创新与数字化转型——新增长模式的主要动力”为主题的战略技术部署会议。全文

·5月18日上午，国会主席陈青敏在与文化社会委员会常委会就2026年重点任务及2026—2031年任期工作方向召开工作会议时，要求革新领导、指导、管理和组织工作方式；提高干部、公务员质量；继续研究、健全组织、安排组织模式；合理分工、明确任务，推动“一专多能”，充分发挥每位干部的特长；掌握实践情况，及时反映、建议，为国会的重要决策贡献高质量的意见。全文

·越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学建校120周年纪念典礼上强调，河内国家大学必须率先落实党的各项战略性决议，集中解决国家重大课题，特别是战略技术、核心技术、源头技术以及具有越南品牌的科技产品相关课题。

·值此纪念越南与泰国建交50周年（1976—2026年）之际，5月18日，由泰国皇家海军第一海区副司令他威萨·通南（Thaveesak Thongnam）少将率领的泰国海军HTMS Prachuap Khiri Khan号军舰靠泊龙屋-庆会国际港口，于5月18日至23日对胡志明市进行友好访问。全文

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越中绿色工业合作交流会现场。图自越通社

·5月18日，越南驻华大使馆与中国国家发展和改革委员会（NDRC）国际合作中心在北京联合举办“越中绿色工业合作交流会”。此项盛会旨在加强政策沟通、分享实践经验，并推动两国各机关、组织及企业在绿色工业领域的务实合作。全文

·值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，加越文化教育理事会（CVCEC）与加越协会（CVS）以线上线下相结合形式联合举行国际研讨会，向加拿大公众和国际朋友传播胡志明主席的和平、友谊及国际团结价值。全文

·值此胡志明主席诞辰136周年和5·18越南科技与创新日之际，5月18日上午，越南通讯社在国家通讯中心正式推出《科技与未来》专刊。全文

·在对发展空间进行合并与重组后，岘港市如今正迎来诸多新的机遇与发展空间。该市已确立目标，力争到2030年将数字经济占全市GRDP的比重提升至35%至40%，高于全国平均水平。其中，建设和发展知识分子队伍正是实现岘港市各项发展目标的“关键”任务之一。全文

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位于广义省义路坊的陈富加油站向市民销售E10汽油。图自越通社

·据越南工贸部的路线图，自2026年6月1日起，E10生物汽油将在全国范围内正式上架销售。这被视为越南能源转型战略中的关键一步，旨在减少对化石燃料的依赖，并促进环保燃料在越南的使用。全文

·截至5月18日8时，自15日至17日发生的强降雨及强对流天气（雷暴、大风）已导致多个省份受灾。预计造成经济损失约102亿越盾（其中高平省67亿越盾；得乐省35亿越盾；广宁省和清化省的损失尚在统计中）。

·多年来，帕科乡的赫蒙族群众一直深受生活用水匮乏之苦。当地天然水源本就稀缺，而早年建设的集中供水工程因年久失修，早已难以正常运行。

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这三只海龟在职能力量、当地民众及游客的共同见证下，被成功放归大自然。图自越通社

·5月17日，在广治省越门（ Cửa Việt）乡越门海滩，混果岛（Cồn Cỏ）海洋保护区管理委员会联合越门港口岸边防哨所及当地渔民，将三只濒危珍稀海龟放归自然环境。全文

·泰国投资促进委员会（BOI）表示，该国已吸引了超过1820亿泰铢（约合55亿美元）的资金投入电动汽车（EV）产业。这充分肯定了泰国的地位以及其在把握机遇方面的就绪度，旨在成为全球汽车产业向ACES时代（即自动驾驶、智能网联、电动化及共享服务）转型过程中的领先枢纽。全文（完）

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值此纪念越南与泰国建交50周年（1976—2026年）之际，5月18日，由泰国皇家海军第一海区副司令他威萨·通南（Thaveesak Thongnam）少将率领的泰国海军HTMS Prachuap Khiri Khan号军舰靠泊龙屋-庆会国际港口，于5月18日至23日对胡志明市进行友好访问。

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