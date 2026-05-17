☕️越通社新闻下午茶（2026.5.17）

越通社河内——·值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林发表署名文章《胡志明之光照亮我们前行的道路》。越通社谨向读者介绍文章全文。阅读全文
·值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，越南驻韩国大使馆于5月17日隆重举行胡志明主席缅怀仪式，并在使馆院内的胡志明主席祭祀室及塑像前举行上香仪式。阅读全文
·据越通社驻老挝记者报道，值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，越南驻老挝党组织在老挝中部隆重举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”活动。这是一项意义深远的政治文化活动，同时也是当代人重新审视自身、继续深入学习和践行胡志明思想、道德与作风的重要契机。阅读全文
·值此胡志明主席诞辰136周年之际，北京越南留学生会举办了“2026年体育节”。该活动吸引了来自北京、天津各高校的众多留学生参与。阅读全文
·在胡志明主席为寻求救国之路而奔走的日子里，在中国进行革命活动的阶段对于他老人家的思想和救国道路的形成具有重要意义。 阅读全文
·据农业与环境部堤坝管理与自然灾害防治局及越通社驻各地记者报道，截至5月17日15时30分，伴随龙卷风、雷电的大雨已造成各地多处损失。阅读全文
·当地时间5月16日下午，越法全球互联协会在法国正式亮相，其目标是连接在法和欧洲的越南知识分子、专家和企业家社群，推动在技术、创新创造及人工智能等领域的合作。阅读全文
·越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学传统日120周年纪念典礼上，发表了具有启发性且对越南高等教育具有战略导向意义的重要讲话。值此机会，河内国家大学下属科技大学原校董会主席阮廷德教授接受了越通社记者专访，深入阐述了苏林讲话中具有长期导向意义的核心信息，并就新阶段实现河内国家大学发展愿望的突破口分享了见解。阅读全文
·栋栋吊脚楼鳞次栉比，宽阔的水泥路平坦整洁——莱州省芒莫乡的唐牙村如今已经“旧貌换新颜”。贡族同胞在这片莱州各民族聚居的土地上，一边发展经济，一边保护着自己的文化价值。阅读全文
·出生于一个教授高棉语的传统家庭，教师石氏发咖迪——西宁省福荣乡和东小学的教师，努力求学并选择了西宁边境之地与教育事业结缘。在这个高棉族同胞聚居的地方，她孜孜不倦地教书育人，为贫困儿童传递民族文化的热爱之火。阅读全文
·在越共中央总书记、国家主席苏林于河内国家大学传统日120周年纪念典礼上发表讲话后，科学家、知识分子对“科学家在新时代国家发展中发挥核心、连接作用”的观点感到振奋和充满信心。阅读全文
·在越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，许多企业意识到，为了让民营企业实现突破，需要聚焦三个核心内容，即完善制度机制、拓宽信贷融资渠道、确保运作机制的透明度，为国家经济增长作出更深层次贡献。阅读全文（完）