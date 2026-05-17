☕️越通社新闻下午茶（2026.5.17）

越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学传统日120周年纪念典礼上，发表了具有启发性且对越南高等教育具有战略导向意义的重要讲话。值此机会，河内国家大学下属科技大学原校董会主席阮廷德教授接受了越通社记者专访，深入阐述了苏林讲话中具有长期导向意义的核心信息，并就新阶段实现河内国家大学发展愿望的突破口分享了见解。