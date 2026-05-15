越共中央政治局共商完善优越机制 为胡志明市快速可持续发展注入动力

越通社河内——5月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开了政治局会议，就中央政治局《关于到2030年胡志明市发展方向与任务和2045年愿景》的第31号决议（31-NQ/TW）三年执行情况的评估提出意见。



会上，与会代表听取了胡志明市落实第31-NQ/TW号决议情况报告并就此做出评估。近年来，胡志明市一向与各中央机关、部门、行业、专家、科学家紧密配合，迅速总结，全面评估政治局第31-NQ/TW号决议执行成效。与此同时，胡志明市还主动研究、建言献策，提请政治局研究颁布关于新时代胡志明市建设与发展的新决议。该提案与决议草案的制定过程严谨认真，与胡志明市发展需求紧密结合，且符合新阶段国家发展战略方向。



越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开政治局会议。图自越通社

政治局切实关注指导研究出台关于胡志明市的新决议具有十分重要的意义，充分体现了中央对胡志明市的深切关怀、坚定信任和殷切期望。这不仅是胡志明市继续发挥“火车头”、国家增长极、以及全国乃至地区经济、金融、科技和创新中心作用的重要政治基础；还为研究制定《胡志明市特殊都市法》奠定基础，逐步完善优越机制，拓展发展空间，为胡志明市未来实现快速可持续发展注入新的动力等。（完）

