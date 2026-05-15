☕️越通社新闻下午茶（2026.5.15）

越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠同朝鲜劳动党中央委员会政治局委员、朝鲜国务委员会委员、朝鲜外务相崔善姬举行会谈。图自越通社

越通社河内——·据越通社驻平壤记者报道，5月15日，在访朝期间，越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠会见了朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长兼最高人民会议议长赵甬元（Jo Yong Won）。全文



·5月15日上午，胡志明市委副书记、市人民议会主席武文明在胡志明市与老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）举行了工作会议，并共同见证胡志明市与万象首都2026-2030年合作谅解备忘录签署仪式。





·据越通社驻俄罗斯记者报道，5月14日，越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了由俄罗斯联邦委员会（议会上院）第一副主席安德烈·亚茨金(Andrey Yatskin)）率领的代表团。双方就进一步拓展多领域合作交换了意见。全文



·在通过行政地界合并扩展发展空间后，庆和省的旅游业正从单纯的自然资源开发模式转向旅游-贸易-投资联动，以形成新的增长动力。



·在建设数字政府、数字经济与数字社会的进程中，河内正实现发展思维的转变：从“推进技术应用”转向“服务民众与企业”。这座城市深刻认识到，数字化转型的成效，不只体现在软件数量或在线办事比例上，更应通过减少材料提交、节约时间与成本，以及提升政府治理透明度和运行效率来检验。





加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。图自越通社



·5月15日，在加拿大海军安格斯·托普希（Angus Topshee）海军少将率领下，加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。代表团成员还包括加拿大政府多名高级官员，其中有副部长级及同等级别代表。全文

·5月15日，越南橙剂/二恶英受害者协会举行记者见面会，公布系列纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10-2026.8.10）的系列活动，并启动援助橙剂受害者的募捐活动。





越南公布2025年省级竞争力指数。图自VCCI



·5月15日，越南工商联合会（VCCI）举行《2025年越南民营经济报告》和《2025年省级竞争力指数》（PCI 2025）发布仪式。全文

·据国家金库第三区报告，截至5月13日，广宁省公共投资资金拨付金额达5.64万亿越盾，相当于全年计划的24.2%，并完成第二季度目标的54%。全文



为推广荔枝品牌、拓展消费市场并提升荔枝价值，2026年荔枝季期间，北宁省将举办多项贸易促进、体验式旅游推广及数字平台销售对接活动。图自越通社。

·为推广荔枝品牌并促进农业旅游发展，北宁省种植与植物保护支局日前在全省范围内遴选出36个优质荔枝园，用于服务2026年荔枝季的观光与体验旅游活动。这36个荔枝园总面积达36.1公顷，预计产量约315.9吨。全文



·越通社驻东京记者报道，5月15日，越南驻日本大使馆举行了关于通过越南传统武术——越武道（Vovinam）保护和提升妇女和女童权利的国际倡议项目启动仪式。全文

·马来西亚政府正在实施紧缩财政政策，以提升应对地缘政治波动和全球经济压力的能力。收紧对非必要开支的控制，包括削减正式活动的规模，被视为加强公共财政纪律的主动举措。 (完)

