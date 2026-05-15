加拿大海军舰艇对岘港市进行友好访问

越通社岘港市——5月15日，在加拿大海军少将安格斯·托普希（Angus Topshee）率领下，加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。



代表团成员还包括加拿大政府多名高级官员，其中有副部长级及同等级别代表。



前往仙沙港迎接代表团的有越南海军第三区司令部、岘港市军事指挥部、市边防部队指挥部、岘港港口口岸边防指挥部、第五军区外事办公室，以及越南国防部对外局和海军军种的代表。



此次访问旨在增进两国友好互信关系，落实推动越加全面伙伴关系发展的主张。



访问期间，加拿大海军代表团将礼节性拜会岘港市人民委员会领导、第五军区司令部和海军第三区司令部；与越南海军干部、军官开展专业交流和体育联谊活动；同岘港大学属下经济大学进行交流；参观岘港市橙剂受害者及贫困不幸儿童扶助中心，并游览当地文化和旅游景点。（完）



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