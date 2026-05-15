时政

加拿大海军舰艇对岘港市进行友好访问

5月15日，在加拿大海军少将安格斯·托普希（Angus Topshee）率领下，加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。

加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。图自越通社
加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。图自越通社

越通社岘港市——5月15日，在加拿大海军少将安格斯·托普希（Angus Topshee）率领下，加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。

代表团成员还包括加拿大政府多名高级官员，其中有副部长级及同等级别代表。

前往仙沙港迎接代表团的有越南海军第三区司令部、岘港市军事指挥部、市边防部队指挥部、岘港港口口岸边防指挥部、第五军区外事办公室，以及越南国防部对外局和海军军种的代表。

此次访问旨在增进两国友好互信关系，落实推动越加全面伙伴关系发展的主张。

访问期间，加拿大海军代表团将礼节性拜会岘港市人民委员会领导、第五军区司令部和海军第三区司令部；与越南海军干部、军官开展专业交流和体育联谊活动；同岘港大学属下经济大学进行交流；参观岘港市橙剂受害者及贫困不幸儿童扶助中心，并游览当地文化和旅游景点。（完）

越通社
#加拿大海军 #夏洛特镇 #HMCS Charlottetown #仙沙港 #岘港市 #友好访问 岘港市
关注 VietnamPlus

相关新闻

庆和省军队代表欢迎印度海军军官。图自人民军报

印度海军舰艇访问庆和省

5月5日上午，由维拉特·希冈（Viraat Shiggaon）中校为船长的印度海军“萨格尔·德瓦尼”号（INS Sagardhwani）及其随行的136名官兵抵达金兰国际港，正式开始对庆和省进行访问。

美国海军舰队欢迎仪式。图自越通社

美国海军舰队对岘港进行友好访问

12月8日晚，由第七远征打击群(ESG-7)指挥官、海军少将托马斯·舒尔茨（Thomas Shultz）率领的美国海军舰队（包括两栖攻击舰"的黎波里"号（USS Tripoli）和巡洋舰"罗伯特·斯莫尔斯"号（USS Robert Smalls））以及超过2000名官兵，抵达仙沙港，开始从12月8日至11日对岘港市进行友好访问。

更多

越南与朝鲜关系图片展在朝鲜平壤举行。图自越通社

越南与朝鲜关系图片展在朝鲜平壤举行

越通记者从朝鲜平壤发回的报道，在越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠同志访问朝鲜期间，越南驻朝鲜大使馆举办了越朝关系图片展。朝鲜外务省副相朴祥吉以及众多朝鲜友人出席了该活动。

双方会见现场。图自越通社

越南与朝鲜愿推动双边关系发展

据越通社驻平壤记者报道，5月15日，在访朝期间，越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠会见了朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长兼最高人民会议议长赵甬元（Jo Yong Won）。

老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦在会上发表讲话。图自越通社

越南胡志明市与老挝首都万象深化2026-2030年合作

5月15日上午，胡志明市委副书记、市人民议会主席武文明在胡志明市与老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）举行了工作会议，并共同见证胡志明市与万象首都2026-2030年合作谅解备忘录签署仪式。

越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了俄罗斯联邦委员会第一副主席安德烈·亚茨金。图自越通社

越俄合作2026年的重要方向

据越通社驻俄罗斯记者报道，5月14日，越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了由俄罗斯联邦委员会（议会上院）第一副主席安德烈·亚茨金（Andrey Yatskin）率领的代表团。双方就进一步拓展多领域合作交换了意见。

2026年5月12日，匈牙利新任总理彼得·马扎尔（前）在布达佩斯举行的新政府宣誓就职仪式上。图自越通社/新华社

越南领导人向匈牙利领导人致贺电

值此马扎尔·彼得（Magyar Péter）当选匈牙利政府总理、福尔斯特霍费尔·阿格奈什（Forsthoffer Ágnes）当选匈牙利国会主席之际，越南政府总理黎明兴与国会主席陈青敏于2026年5月15日分别致电表示祝贺。

会谈现场。图自越通社

不断巩固越柬传统友谊

5月14日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决在暹粒省与柬埔寨人民党（CPP）中央委员、柬埔寨人民党暹粒省党部副主席兼常务委员会主任恩坤（Ean Khun）举行了工作会谈。

越南外交部发言人范秋姮。图自越通社

外交部记者会：提醒越南公民警惕网络招聘陷阱

涉及越南人在印度尼西亚因涉嫌违法行为而被捕案件，根据越南驻印尼大使馆提供的信息，目前当地职能部门仍在对此案进行调查。外交部已指导越南驻印尼大使馆与相关职能部门联系，核实公民信息，并采取适当的领事保护措施。

海关人员在友谊国际口岸（谅山省）检查进出口货物。图自越通社

越南坚决严打侵犯知识产权行为

越南外交部发言人范秋姮在5月14日举行的外交部例行记者会上表示，越南一贯坚持坚决严肃处理一切侵犯知识产权行为，并将持续加强知识产权保护和执法工作。她同时希望美方客观、平衡地评价越南在这一领域所作出的努力与取得的成果。