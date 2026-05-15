越南与朝鲜愿推动双边关系发展

越通社平壤——据越通社驻平壤记者报道，5月15日，在访朝期间，越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠会见了朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长兼最高人民会议议长赵甬元（Jo Yong Won）。



会见中，赵甬元对苏林总书记、国家主席特使黎怀忠率团访朝通报越共十四大结果表示欢迎，并对朝鲜劳动党第九次全国代表大会的结果表示祝贺。他强调，此次访问在两国传统友好关系进入新发展阶段的背景下进行，体现了越朝两党、两国高层领导人落实2025年10月平壤协议的精神、推动双边关系发展的决心。



赵甬元同志祝贺越共十四大取得圆满成功；强调苏林同志当选越共中央总书记、国家主席体现了越南党、国家和人民对其的高度信任；表示相信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党领导下，越南将胜利实现越共十四大所提出的战略目标。



黎怀忠同志转达了苏林总书记、国家主席致朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩（Kim Jong Un）的信息，其中强调越共十四大完成了重大的历史使命，深度总结了越南革新开放40年来的革命实践，确立了新发展时代越南民族前途命运的重大目标、方向及战略导向；努力建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福、稳步迈向社会主义的越南；坚定奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，以及多边化、多样化的外交路线。



在苏林总书记、国家主席信息中所提出重大导向的基础上，黎怀忠同志强调，越南党、国家和人民始终不渝地培育和推动越朝关系走深走实、提质增效，符合两国人民的共同愿望，为维护地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



赵甬元同志强调，朝鲜党和国家的一贯立场是，本着两国高层领导人于2025年10月在平壤达成的协议精神，进一步推动两国悠久传统关系在政治、经济、文化等所有领域的传统友好关系。他希望双方努力巩固政治互信，促进各领域合作，推动双边关系可持续发展。



此前，黎怀忠会见了朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央委员会书记兼国际部部长金成男（Kim Song Nam），并同朝鲜劳动党中央委员会政治局委员、外务相崔善姬（Choe Son Hui）举行了会谈。（完）

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