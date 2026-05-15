加强越南与澳大利亚在商业、投资与创新领域中的合作伙伴关系

越通社河内——预计将于5月18日至20日在胡志明市举行题为“2026年越南澳大利亚会晤”（Meet Australia in Vietnam 2026）会议是一项高级别的贸易与投资促进活动，澳大利亚-东盟商务论坛（AABF）承办，旨在加强越澳经济对接，重点聚焦能源、数字技术、农业及创新等领域。



在启程赴越前，AABF主席兼组委会主任Francis Wong 接受越通社记者采访时表示，“2026年越南澳大利亚会晤：越澳投资与创新会议”旨在进一步推动两国在合作关系空前强劲发展的背景下的务实合作。



Francis Wong表示，越来越多的澳大利亚企业将越南视为亚洲最具吸引力的增长市场之一。特别是对可再生能源与能源转型、先进制造、农业、教育培训、医疗卫生、数字技术、物流及基础设施等领域表现出浓厚兴趣。



在评价越澳当前经贸关系及未来合作前景时，Francis Wong强调，两国合作近年来取得了长足发展，正进入一个极具前景的阶段。双方贸易额大幅增长，投资往来日益频繁，合作已扩展至清洁能源、关键矿产、教育、数字经济、粮食安全及供应复苏力等战略领域。



Francis Wong认为双边合作前景非常乐观，越南的增长轨迹与澳大利亚在技术、教育、清洁能源、农业及专业服务领域的优势相结合，将形成两国经济间的强力互补。Francis Wong坚信，在两国政府的支持下以及私营经济部门的推动下，澳越关系将不断向前发展。



AABF主席总结道，越南不仅是一个潜力市场，而正日益成为澳大利亚在投资、创新和长期经济增长方面的战略伙伴。“2026年越南澳大利亚会晤”会议的宗旨是将关注转化为投资行动，将对话转化为有意义的伙伴关系，将善意转化为务实成果。（完）

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