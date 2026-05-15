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高等教育须在数字化转型时代中加快变革步伐

人工智能、数据与绿色转型正在给企业、高等教育及劳务市场带来前所未有的变革压力。在此背景下，高等院校的角色已不再局限于人才培养，而是正在向应用研究、国际对接延伸，并更深度地融入到创新创业生态系统中。

高等教育须在数字化转型时代中加快变革步伐。图自越通社
高等教育须在数字化转型时代中加快变革步伐。图自越通社

越通社河内——人工智能、数据与绿色转型正在给企业、高等教育及劳务市场带来前所未有的变革压力。在此背景下，高等院校的角色已不再局限于人才培养，而是正在向应用研究、国际对接延伸，并更深度地融入到创新创业生态系统中。

这是专家们在5月15日至16日举行主题为“塑造未来：2026年创新与可持续发展”的“2026年数字创新国际会议”（ICDI 2026）上所作出的评述。该活动由阮必成大学与马来西亚科技大学（MUST）联合举办。

专家表示，人工智能、数字化转型、绿色经济、可持续物流、气候技术（climate tech）以及数据时代的包容性增长战略，都是正在对全球经济产生诸多变革的议题。人工智能改变了管理模式，环境、社会和治理（ESG）对供应链带来了压力，同时也对培养适应绿色经济和数字化转型的人力资源提出了新要求。

阮必成大学校董事会主席阮梅兰博士认为，可持续发展不仅是全球发展的目标与趋势，还对当前阶段的高等教育提出了许多新要求。创新与可持续发展已不再是一个选项，而正成为高等教育的核心战略。

微电子半导体技术、人工智能（AI）、数字经济与数字化转型等领域，以及推进微塑料处理、绿色能源相关的研究和学生的绿色创业项目，都是学校目前正集中力量投入的核心议题。

在谈到创新与可持续发展问题时，马来西亚科技大学校长普雷姆库马尔·拉贾戈帕尔（Premkumar Rajagopal）教授认为，如今企业不仅面临增长的难题，还同时承受着来自人工智能、气候变化、供应链断裂以及可持续发展要求的压力。在他看来，“抗风险韧性”将成为未来企业生死攸关的新核心能力。

专家还强调，“绿色+数字”（green + digital）将不再是两个割裂态势，而是正在逐步成为未来阶段世界经济的新增长模式。其中，创新不再源于单一的企业或国家，而是由大学、企业、技术与数据之间形成的全球互联网络共同铸就。这一趋势正在重塑当前的国际创新生态系统。（完）

越通社
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