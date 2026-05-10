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激发内生动力 推动越南电子游戏产业走向国际

以“携手走向世界——扎根本土，放眼全球”（Do local, go global）为主题的2026年越南游戏节（Vietnam GameVerse 2026）日前在胡志明市隆重开幕，标志着越南在推动游戏产业成为数字经济尖端领域过程中迈出了重要一步，预计吸引参观者约达6万人次。

2026年越南游戏节吸引参观者约达6万人次。图自越通社
2026年越南游戏节吸引参观者约达6万人次。图自越通社

越通社胡志明市——以“携手走向世界——扎根本土，放眼全球”（Do local, go global）为主题的2026年越南游戏节（Vietnam GameVerse 2026）日前在胡志明市隆重开幕，标志着越南在推动游戏产业成为数字经济尖端领域过程中迈出了重要一步，预计吸引参观者约达6万人次。

广播电视和电子信息局局长、2026年越南游戏节组委会主席黎光自由强调，将Vietnam GameVerse打造成世界游戏产业目的地的梦想已成为现实。他对来自韩国、中国、美国、日本等国的合作伙伴，谷歌（Google）、Meta、字节跳动（Bytedance）、Roblox、Riot等领先科技集团，以及来自东南亚11个国家的电子竞技团队的参与表示热烈欢迎。

他强调，越南正步入民族奋发图强的新纪元。这是游戏产业首次被确定为六大核心文化产业之一，并获得党和国家的优先发展政策和税收政策。

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广播电视和电子信息局局长、2026年越南游戏节组委会主席黎光自由发表讲话。图自越通社

黎光自由呼吁国际伙伴加强对越的投资，希望国内企业加强团结一致与互相支持，把握“百年一遇”的契机。

越南游戏节自2023年首次举办。今年论坛的亮点是多项重要的国际合作协议签字仪式，为越南游戏产业的技术转让和人力资源标准化开辟了机遇。这些合作聚焦于培养实战型人才、技术转让以及为越南内容生态系统和游戏社区提供突破性解决方案。

特别是，在论坛期间，组委会首次举行与GAM Esports首席运营官Izumin及GAM王者荣耀国际版（GAM AOV）战队成员的独家交流会，旨在提升越南电竞品牌在国际赛场上的影响力。

另外，2026年越南游戏大奖（Vietnam Game Awards 2026）颁奖典礼于5月8日晚举行，颁发21个奖项，同时通过GameHub竞赛寻找新秀，有助于提升“越南制造”（Made in Vietnam）游戏产品质量，加强招商引资，确立越南在世界游戏产业版图上的地位。（完）

越通社
#电子游戏产业 #科技 #第57号决议 #越南游戏节 #电竞 #数字化
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