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开发体育版权价值推动“无烟产业”发展

2022年9月27日，在胡志明市统一体育场举行的国际足球比赛中，越南国家足球队（红衣）对阵印度国家足球队（蓝衣）。图片来源：越通社
2022年9月27日，在胡志明市统一体育场举行的国际足球比赛中，越南国家足球队（红衣）对阵印度国家足球队（蓝衣）。图片来源：越通社

越通社河内——世界知识产权组织（WIPO）将2026年世界知识产权日（IP Day）的主题确定为“知识产权与体育：各就位、预备、创新”这并非偶然。WIPO希望传递出仅有对体育的热爱还不够，还需要借助知识产权工具，将这种热情转化并放大为价值的信息。体育作为“无烟产业”，如果能够有效开发其无形资产，将为社会创造巨大价值。

​无形资产决定增长的因素

​在越南正向以科学技术、创新和数字化转型为基础的发展模式转变的背景下，知识产权正被重新定位为包括体育领域在内的知识经济的重要支柱之一。如今，体育早已超越单纯的竞技活动范畴，其以高科技设备、运动服装到转播版权等发展成为一个不断创造更大价值的创意产业，体育中的知识产权正逐步占领市场，发展成为一个带来巨额收入的全球性产业。

​越南科技部知识产权局副局长阮黄江强调，现代体育产业的核心价值建立在知识产权的支柱之上。首先是电视转播权，这是体育赛事商业化开发的重要收入来源；其次是商标体系，它为整个体育生态构建身份认同，从赛事、俱乐部、运动员到品牌与活动，使球迷的情感与凝聚力得以维系和传播。

​阮黄江表示，在越南，体育领域的知识产权发展已比以往任何时候都更加成熟。截至2026年4月，知识产权局已受理约1.5万件体育领域商标注册申请，值得自豪的是，越南企业在其中占据明显优势。

在推动体育领域乃至知识产权资产商业化的同时，知识产权局也在加快完善制度并推进数字化转型，致力于实现全面数字化管理，包括申请处理流程的全面数字化、建设在线申请系统和工业产权数据库。这不仅提升了管理透明度，也为民众和企业更高效地获取和利用知识产权资源创造了条件。

​越南国家知识产权研究院代理院长阮友谨表示，在体育领域，许多技术、产品及其应用已受到知识产权保护，例如健康技术、比赛数据统计技术（用于提升竞技表现），以及增强俱乐部或国家队与球迷之间联系的技术，甚至用于推广运动员形象的技术等。这些都与知识产权密切相关，并构成重要的无形资产。

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林同省美奈海域风大浪高，为风筝冲浪运动游客带来刺激而畅快的体验。图片来源：越通社

​ 实践表明，体育产业正成为以知识产权为基础的经济中一个极具潜力的发展空间。体育领域无形资产的核心价值体现在转播权、肖像权、商标以及数字内容产品等方面，这些因素决定了商业化能力与市场规模。

​从保护到市场开发——数字时代的战略转型

越南科技部知识产权局局长刘黄龙强调，在知识产权领域，发展重点不再仅停留在权利确立和保护上，而是转向价值开发，与市场和企业活动紧密结合。这一转变具有本质意义，决定了知识产权是否真正成为发展资源。

​电子竞技（eSports）的快速发展表明，知识产权需要在现实环境和数字环境中同时加强保护，为组织和个人安心投入研发创造基础。这是推动体育等快速发展领域创新的重要因素。

​河内市科技厅副厅长阮素娟指出，河内已将知识产权作为推动创新和构建知识生态系统的重要支点。知识产权存在于各个领域，尤其在现代体育中表现得尤为明显，从比赛技术到传播至数百万观众的精彩瞬间。为了建设一个富有创造力、充满灵感、可持续发展、连接人与人且易于接近的体育体系，必须保护并培育体育领域的知识产权价值，使其成为推动“无烟产业”强劲发展的动力。

​体育与知识产权始终相伴而行。2025年《知识产权法》（修订版）更加重视在体育领域中确立、保护、开发和维护知识产权权利。新的规定为体育领域各主体提供了更完善的法律框架，使其能够放心创新并开发版权价值，推动体育经济和“无烟产业”的发展，为国家带来更高收益。（完）

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