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2026年前4个月越南吸引地外商直接投资注册资金达182.4亿美元

据越南财政部统计总局5月3日公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。

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越通社
#财政部统计总局 #社会经济 #外国直接投资 #融入国际
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