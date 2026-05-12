食品行业绿色化：越南企业的机遇

越通社胡志明市——在越南深度融入国际经济的背景下，食品行业“绿色化”正成为必然要求。胡志明市乃至全国各地的食品企业需要具备战略眼光，同步实施环保绿色解决方案，以深入参与全球供应链。



2026年正标志着全球食品行业的重要转型期，因为绿色标准、透明度和责任要求已成为商品进入世界市场供应链的先决条件。



统计数据显示，今年全球“环境友好型”食品市场规模预计将超过8600亿美元。欧盟、美国、日本等大型出口市场正日益收紧与食品安全、溯源、包装及供应链排放相关的法规。



在此背景下，胡志明市食品企业的“绿色护照”正成为走向广阔市场的重要通行证。



胡志明市贸易投资促进中心副主任胡氏娟表示，目前食品企业正同时面临三大压力。首先是来自消费者的压力。消费者不再只关心价格或口味，而是日益注重健康、营养及产品安全程度。来源清晰、质量管控严格的产品正逐渐成为市场普遍标准。



其次是来自国际分销系统和合作伙伴的压力。目前，许多欧美大型零售商已将环境、可持续发展、社会责任等标准纳入供应商遴选流程。事实上，超过70%的全球消费者愿意为环保产品支付更高价格，这推动了分销系统调整评估标准。



第三是来自政策和法规的压力。出口市场正从鼓励机制转向强制要求，特别是在整个供应链中的溯源、标签、排放控制等方面。这要求企业既要满足标准，又要以透明、稳定的方式维持并证明其合规能力。胡氏娟强调：“这三大压力正在为全球食品行业创造一个新的标准范式。”



胡志明市及全国各地的企业正有机会在国际价值链中重新定位自身角色。目前，越南农林水产品出口额已超过每年500亿美元，使越南成为世界最大的出口国之一。然而，附加值仍集中在中端细分市场，深加工水平不高。



因此，投资标准、提升质量、建设品牌是战略性、长期的发展方向。如今的国际合作伙伴不再寻求成本最低的供应商，而是优先选择那些能够稳定、透明运营并愿意改进的企业。这正是越南企业从价格竞争转向质量、价值和信誉竞争的机遇。



胡志明市经济大学讲师、全球智识企业家社群主席黄文越博士认为，越南农林水产业已取得令人印象深刻的增长。然而，当前挑战在于产品中的附加值比重与潜力不相称，核心问题不在于产品本身，而在于透明体系。除了保持优质产品，企业还需要注重建设标准化的治理体系。



黄文越说：“越南企业有产品、有生产能力，但缺乏体系。我们不缺机会，缺少的是与国际市场的共同语言，这种语言就是标准。”



为融入全球食品供应链，企业必须发出信号来证明质量。标准与认证体系正是这些信号。认证扮演着企业与消费者之间共同语言的角色，帮助消费者无需追溯供应链，只需看到标志（如欧盟有机认证、全球良好农业规范等）即可做出决策。



企业需要为自己配备“绿色护照”，这不是单一证书，而是构成稳固“信任体系”的四个条件的组合：法律合规（食品安全危害分析与关键控制点认证、最大残留限量、标签）；认证体系（满足国际标准体系及大型零售商严格标准）；透明度（溯源与数据透明）；对环境、社会的责任（供应链中的劳动条件）。（完）

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