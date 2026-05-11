Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
鸟儿掠过还剑湖畔盛开的紫薇花树梢。图自 越通社
傍晚时分，夜鹭展开双翼，低空掠过还剑湖水面，为首都中心增添了一幕生动的自然景象。图自 越通社
夜鹭停栖于还剑湖畔树枝之上，背景为河内VNPT总部区域。图自 越通社
沃土引鸟栖。图自 越通社
一只夜鹭栖息在还剑湖区域的绿色树冠上。图自 越通社
一只夜鹭停留在还剑湖畔的绿树枝头。图自 越通社
“良禽择佳木而栖”。长期以来，鸟类的出现与繁衍被视为衡量一个地区生态环境质量与生态系统健康状况的重要指标。图自 越通社
夜鹭掠过还剑湖水面的瞬间。图自 越通社
一只鸟儿低空飞越还剑湖湖面，远处可见栖旭桥。图自 越通社
野生鸟类现身于还剑湖畔的竹丛与绿树之间。图自 越通社
野生鸟类飞临还剑湖：首都中心的一片宁静画面
初夏时节，白鹭、夜鹭、苍鹭等多种野生鸟类陆续现身河内还剑湖畔。它们时而凌空盘旋，时而掠水觅食，栖息于葱郁树冠之间，与潋滟湖光和首都中心静谧氛围相映成趣，共同勾勒出一幅灵动和谐的城市生态画卷。
2026年05月11日星期一 08:15
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#生物多样性
#鸟类
#清洁
相关新闻
鸟栖国家公园可持续“复苏”湿地生态系统
12/04/2026 13:55
神沙-凤凰自然保护区发现四种新近记录的稀有野生动物
02/04/2026 16:55
越南的16个东盟遗产公园
27/03/2026 08:00
东盟遗产公园：春水国家公园
26/03/2026 08:00
岘港：在占婆岛周边开展可持续渔业捕捞
17/03/2026 08:15
美山世界文化遗产保护林区记录到27种野生动物
01/03/2026 18:48
铺黄外围植物园：热带植物的“活博物馆”
01/03/2026 11:55
河内将关于发展越南文化的第80号决议落到实处：从“资源”到发展动力
10/05/2026 09:00
越南芹苴市清晨薄雾中的诗意之美
09/05/2026 09:00
守护顺化赖恩村著名民间画
08/05/2026 08:15
越共中央总书记、国家主席苏林访问印度国家证券交易所
07/05/2026 14:46
奠边府大捷：英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响
07/05/2026 08:15
印度举行隆重仪式欢迎越共中央总书记、国家主席苏林访印
06/05/2026 12:30
得乐省古林中的“驯象人”：与大象同行的守护者
06/05/2026 08:15
探寻广义省丝绸瀑布原始壮美之景
05/05/2026 08:15
雄芦古祠春曲的永恒生命力
04/05/2026 08:15
第80号决议：70年保护与传承木偶戏艺术
03/05/2026 09:00
黎明兴总理主持隆重宴会招待日本首相高市早苗
02/05/2026 22:00
日本首相高市早苗访越欢迎仪式隆重举行
02/05/2026 11:32
獭洞 - 主山国家公园的迷人之处
02/05/2026 09:00
日本首相高市早苗抵达河内 开始对越南进行正式访问
01/05/2026 19:39
越南劳动荣光：与时代同行 与国家共成长
01/05/2026 09:00
胡志明战役——1975年春季总进攻与崛起中具有决定性战略意义的战役
30/04/2026 09:00
播撒爱国种子 培育祖国未来新苗
29/04/2026 08:15
越南党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席
28/04/2026 09:12
北花村原生态之美：古老土屋与慢生活的诗意栖居
28/04/2026 08:15
美同铸铁手工艺村——百年炉火不熄，铸就新价值
27/04/2026 09:00
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客