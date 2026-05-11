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鸟儿掠过还剑湖畔盛开的紫薇花树梢。图自 越通社
鸟儿掠过还剑湖畔盛开的紫薇花树梢。图自 越通社
傍晚时分，夜鹭展开双翼，低空掠过还剑湖水面，为首都中心增添了一幕生动的自然景象。图自 越通社
傍晚时分，夜鹭展开双翼，低空掠过还剑湖水面，为首都中心增添了一幕生动的自然景象。图自 越通社
夜鹭停栖于还剑湖畔树枝之上，背景为河内VNPT总部区域。图自 越通社
夜鹭停栖于还剑湖畔树枝之上，背景为河内VNPT总部区域。图自 越通社
沃土引鸟栖。图自 越通社
沃土引鸟栖。图自 越通社
一只夜鹭栖息在还剑湖区域的绿色树冠上。图自 越通社
一只夜鹭栖息在还剑湖区域的绿色树冠上。图自 越通社
一只夜鹭停留在还剑湖畔的绿树枝头。图自 越通社
一只夜鹭停留在还剑湖畔的绿树枝头。图自 越通社
“良禽择佳木而栖”。长期以来，鸟类的出现与繁衍被视为衡量一个地区生态环境质量与生态系统健康状况的重要指标。图自 越通社
“良禽择佳木而栖”。长期以来，鸟类的出现与繁衍被视为衡量一个地区生态环境质量与生态系统健康状况的重要指标。图自 越通社
夜鹭掠过还剑湖水面的瞬间。图自 越通社
夜鹭掠过还剑湖水面的瞬间。图自 越通社
一只鸟儿低空飞越还剑湖湖面，远处可见栖旭桥。图自 越通社
一只鸟儿低空飞越还剑湖湖面，远处可见栖旭桥。图自 越通社
野生鸟类现身于还剑湖畔的竹丛与绿树之间。图自 越通社
野生鸟类现身于还剑湖畔的竹丛与绿树之间。图自 越通社
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野生鸟类飞临还剑湖：首都中心的一片宁静画面

初夏时节，白鹭、夜鹭、苍鹭等多种野生鸟类陆续现身河内还剑湖畔。它们时而凌空盘旋，时而掠水觅食，栖息于葱郁树冠之间，与潋滟湖光和首都中心静谧氛围相映成趣，共同勾勒出一幅灵动和谐的城市生态画卷。

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#生物多样性 #鸟类 #清洁

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