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芹苴各乡村质朴而迷人的风光。图自越通社
芹苴各乡村质朴而迷人的风光。图自越通社
清晨的乡间小路宁静悠然，让芹苴乡村更添一份令人流连忘返的魅力。图自越通社
清晨的乡间小路宁静悠然，让芹苴乡村更添一份令人流连忘返的魅力。图自越通社
季节交替的天气，为芹苴各乡村增添了独特魅力。图自越通社
季节交替的天气，为芹苴各乡村增添了独特魅力。图自越通社
季节交替的天气，为芹苴乡村增添了独特魅力。图自越通社
季节交替的天气，为芹苴乡村增添了独特魅力。图自越通社
清晨静谧的乡间小路，让芹苴各乡村更添柔美韵味。图自越通社
清晨静谧的乡间小路，让芹苴各乡村更添柔美韵味。图自越通社
晨雾中的芹苴乡村展现出淳朴自然之美。图自越通社
晨雾中的芹苴乡村展现出淳朴自然之美。图自越通社
芹苴各乡村质朴而迷人的风光。图自越通社
芹苴各乡村质朴而迷人的风光。图自越通社
在晨曦的映照下，田野宛如一幅宁静而梦幻的画卷。图自越通社
在晨曦的映照下，田野宛如一幅宁静而梦幻的画卷。图自越通社
广袤田野笼罩在薄雾之中，勾勒出一幅如诗如画的静谧景致。图自越通社
广袤田野笼罩在薄雾之中，勾勒出一幅如诗如画的静谧景致。图自越通社
树影在柔和晨光中愈发鲜明，勾勒出充满诗意的自然画卷。图自越通社
树影在柔和晨光中愈发鲜明，勾勒出充满诗意的自然画卷。图自越通社
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越南芹苴市清晨薄雾中的诗意之美

近日，越南芹苴各乡村披上一层难得一见的诗意景致。浓雾与泛着微红的晨曦交织在一起，勾勒出既梦幻又宁静的水乡画卷。

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#芹苴 #诗意景致

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