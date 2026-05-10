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演员表演嘲剧节目，这是河内乌延乡独具特色的文化类型。图自越通社
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下某村是河内乌延乡一片历史悠久、拥有深厚传统文化底蕴的古老村庄。图自越通社
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游客参观在国家特别遗迹文庙－国子监举办的“色心”主题展览。图自越通社
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各位代表和民众参观河内博物馆展示空间。图自越通社
各位代表和民众参观河内博物馆展示空间。图自越通社
国际游客参观在升龙皇城举办的“新日回响”摄影展。图自越通社
国际游客参观在升龙皇城举办的“新日回响”摄影展。图自越通社
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河内将关于发展越南文化的第80号决议落到实处：从“资源”到发展动力

在越共中央政治局颁布关于发展越南文化的第80号决议后，首都河内正逐步将各项目标和方向具体化。推动文化成为发展支柱，不再停留于口号或表面活动，而是朝着务实、高效并具有广泛影响力的方向推进。

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#80号 #文化

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