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胡志明主席诞辰136周年：胡志明主席为越巴友好关系留下深刻印记

值此胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19-2026.5.19）和越巴建交37周年（1989.5.8-2026.5.8）之际，5月9日，越南驻巴西大使馆与巴西—越南友好协会配合在坐落于里约热内卢市的胡志明主席纪念牌隆重举行了献花仪式。

越南驻巴西大使馆与巴西—越南友好协会隆重举行献花仪式。图自越通社
越南驻巴西大使馆与巴西—越南友好协会隆重举行献花仪式。图自越通社

越通社河内——值此胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19-2026.5.19）和越巴建交37周年（1989.5.8-2026.5.8）之际，5月9日，越南驻巴西大使馆与巴西—越南友好协会配合在坐落于里约热内卢市的胡志明主席纪念牌隆重举行了献花仪式。

越通社驻南美记者报道，越南驻巴西大使裴文毅在仪式上致辞时强调，越南民族的胜利与胡志明主席的巨大功绩密不可分。一个多世纪前，胡志明主席的思想和远见就已为越南与巴西人民之间的友好关系奠定了基础。 裴文毅大使回顾了1912年的里程碑事件——爱国青年阮必成在寻找救国之路的行程中曾驻足里约热内卢。在巴西及其他多个国家的经历，为胡志明主席关于民族解放、团结精神和国际视野的思想形成作出了贡献。

裴文毅大使高度评价里约热内卢州政府对胡志明主席纪念区的维护，其为两国人民友谊和紧密联系的象征；同时希望继续推动文化、教育和历史合作，以增进相互理解。

借此机会，参与纪念活动的代表们进行了交流，分享了关于胡志明主席的故事，并就记者、历史学家佩德罗·德奥利维拉所著的《胡志明——越南民族解放领袖的生平与事业》一书交换了看法。

5月5日至9日对里约热内卢州进行工作访问期间，越南驻巴西大使馆代表团还出席了以“巴西—越南：胡志明遗产对话”为主题的座谈会，该活动共有近70位代表参加。

座谈会上，巴西的演讲者们对胡志明主席的生平、事业和思想表示敬仰，称他为民族独立、社会公平和国际团结精神的象征。各位学者还高度评价越南当前的发展成就以及胡志明思想在促进和平、合作与发展中的持久价值。

借此机会，裴文毅大使与里约热内卢市政府代表、部分大学和教育培训机构进行了会谈，以推动一些旨在弘扬胡志明主席、加强在巴西推广越南形象以及挖掘经济、贸易、科学技术、教育培训等领域合作潜力的倡议。（完）

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越通社
#胡志明主席 #越巴友好关系 #深刻印记 越南
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