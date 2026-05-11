越南向中国执法部门移交2艘遇险渔船及10名渔民

越通社海防市 ——5月11日下午，在距离白龙尾岛以东约20海里处的北部湾划界线附近海域，越南海防市边防部队指挥部与38号边防海团、第一海警区司令部联合举行仪式，向中国执法部门移交2艘海上遇险渔船及10名渔民。



在移交仪式上，海防市边防部队指挥部完整交还了10名渔民的身份证件、船员名单及健康证明。所有渔民在得到白龙尾岛人道主义援助后身体健康、精神状态良好。特别是，海防市边防部队指挥部向中方移交了记录救援过程及船只维修工作的全部图片和视频，体现了越南对海上遇险船员救援工作的透明度和努力。



中国海警局海南分局领导代表对越南党、国家、政府、边防部队及各职能部门表示衷心感谢。在船只漂流、搁浅于暗礁的危急情况下，越南职能部门的及时有效救助，挽救了中国渔民的生命。中国渔民已致信感谢越方各机构不惧危险成功救援2艘船只及10名渔民。在白龙尾岛期间，渔民们得到了周到的人道主义援助。



移交结束后，双方共同交流并一致同意，将继续贯彻两国党、政府和国防部的指导保持密切合作，重点是在控制和保护海岛主权方面加强协调；在打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞及海上犯罪方面密切配合；保持沟通渠道畅通，在防灾减灾和救援中密切协调，为建设和平、友好、合作与发展的海域作出贡献。



此前，5月4日和5日，在北部湾海域（海防市），由于恶劣天气，导致两艘渔船和10名中国渔民遇险。海防市边防部队及时接近现场进行救援和人道主义援助。经过多日努力，海防市边防与相关单位配合，将2艘船只拖出暗礁并带入白龙尾港池进行故障排除。目前，10名渔民身体及精神状态良好。（完）

越通社