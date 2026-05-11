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第二届国际移民审查论坛：越南强调在移民治理中坚持“以人为中心”

第二届国际移民审查论坛（IMRF）近期在美国纽约联合国总部举行。越南外交部领事局副局长潘氏明江代表越南出席论坛并发表讲话。

第二届国际移民审查论坛。越南外交部供图
第二届国际移民审查论坛。越南外交部供图

越通社河内 ——第二届国际移民审查论坛（IMRF）近期在美国纽约联合国总部举行。越南外交部领事局副局长潘氏明江代表越南出席论坛并发表讲话。

潘氏明江表示，全球移民形势持续复杂演变。移民治理的空白以及合法移民渠道的缺乏，使移民更容易受到伤害，而人口贩运和非法移民活动日益狡猾，出现了与数字技术相关的新剥削形式，以及强迫参与诈骗中心犯罪活动的情况。

在此背景下，越南重申《安全、有序和正常移民全球契约》仍是促进实质性移民对话与合作的重要框架，符合各国的条件和优先事项。

潘氏明江强调，越南在移民治理中坚持“平衡、以人为本”的理念，并表示越南积极实施2020年颁布的关于落实《全球移民契约》的计划，亮点包括：继续完善政策和法律法规，通过双边劳务合作推动合法、安全的移民选择，实现公平招聘和降低移民成本，同时在移民管理中推进数字化转型，包括建设移民数据库以服务基于数据的政策制定。

越南代表强调，需要扩大合法、可持续的移民渠道，加强移民线路上的合作，并在预防和打击人口贩运及非法移民中坚持以受害者为中心，同时承诺与伙伴开展建设性合作，推动《全球移民契约》的实施。

此次论坛在国际移民问题仍面临诸多复杂挑战的背景下进行，为期四天，吸引了近130个国家、多个国际组织及相关各方的广泛参与。论坛期间举行圆桌讨论、政策讨论和全体会议。包括越南在内的超过90个国家提交了关于落实《全球移民契约》成果的自愿审查报告，比2022年增加约30%。

越南代表团积极参与讨论，分享了自第一次IMRF论坛以来越南在落实《全球移民契约》中的努力和成果，并提出未来需要加强合作的领域。

按计划，第三届国际移民审查论坛将于2030年举行。（完）

越通社
#第二届国际移民审查论坛 #移民治理 #以人为中心 #移民
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