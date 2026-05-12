越南成立少数民族地区和山区国家目标计划中央指导委员会

越通社河内——越南政府总理黎明兴于2026年5月11日签发关于成立2026-2030阶段少数民族地区和山区新农村建设、可持续减贫及经济社会发展国家目标计划中央指导委员会”（以下简称中央指导委员会）的第822/QĐ-TTg号决定。



根据该决定，政府副总理胡国勇担任中央指导委员会主任；农业与环境部部长郑越雄担任常务副主任；民族与宗教部部长阮廷康担任副主任。



中央指导委员会负责协助政府总理指导与解决涉及2026-2030阶段少数民族地区和山区新农村建设、可持续减贫及经济社会发展国家目标计划（以下简称计划）管理与实施过程中的重要及跨部门事务。



中央指导委员会负责指导工作，与各部委、部级机关及相关机构、组织配合处理计划管理与实施中的重要及跨部门事务；指导与督促各部委、中央机关及地方政府对计划执行结果进行总结与评估；同时执行政府总理交给的其他任务。



根据决定，农业与环境部被确定为中央指导委员会的常设机构。该部须完善与健全计划协调办公室，旨在协助中央指导委员会管理、协调、指导与开展计划。



民族与宗教部在国家民族与山区办公室的基础上，完善专门职能部门，协助该部部长跟踪、指导并实施计划的第二组成部分。



各省人民委员会主席决定成立省级计划指导委员会，并成立或完善一个常设办事机构，为地方指导委员会提供协助。（完）

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