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司法部2025年行政改革指数荣登榜首

司法部2025年行政改革指数达95.48%，在部级机关中排名第一。相比之下，卫生部的行政改革指数最低，仅为81.01%，比司法部低14.47%。

附图：司法部2025年行政改革指数荣登榜首。
附图：司法部2025年行政改革指数荣登榜首。

越通社河内——据越南内政部的消息，司法部2025年行政改革指数达95.48%，在部级机关中排名第一。相比之下，卫生部的行政改革指数最低，仅为81.01%，比司法部低14.47%。

2025年，12个部和部级机关的整体行政改革指数平均值达到87.2%，较2024年增长了2.77%。其中，6个部委的行政改革指数高于平均值。

2025年，在7个成分指数中，5个指数平均值高于2024年的水平，包括体制改革、行政手续改革、组织结构改革、公共财政改革和数字化转型。此外，行政改革指导与治理和公务员制度改革等剩下2个成分指数的平均值低于2024年的水平。

具体是，行政改革指导与治理指数平均值达93.99%，在7个成分指数中排名第一，其体现了行政改革一直受到中央、政府、政府总理、部委和机关的高度重视。

组织结构改革指数的平均值达到 92.02%，比2024 年（90.62%）高出 1.4%，排名第二。

行政手续改革指数的平均值达 89.49%，比 2024 年（83.38%）高出 6.11%，排名第三。内务部、司法部、越南国家银行、文化体育旅游部、外交部和建设部等六个部门的行政手续改革指数达90%以上。

排名第四是公务员制度改革指数，平均值达86.77%，较2024年（88.77%）下降1.99%。越南国家银行（95.83%）、财政部（95.06%）和司法部（93.48%）是该指数中的领先单位。

公共财政改革指数排名第五，平均值为85.08%，比2024 年（74.55%）高出10.53%。越南国家银行、司法部和财政部在该指数中名列前茅，达90%以上。

体制改革指数在7个指数中排名第六，平均值为83.99%，比2024 年（79.42%）高出4.56%。司法部是唯一一个指数超过90%的单位，达94.87%。

国家机构的数字化转型指数排名垫底，平均值为81.39%，比2024年 (81.20%) 高出0.19%。司法部和财政部是该指数中排名前两位的部门，其平均值分别为96.86% 和96.05%。（完）

越通社
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