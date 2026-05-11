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越共中央总书记、国家主席苏林与国家主席办公厅召开工作会议

5月11日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与国家主席办公厅举行工作会议，评估形势并明确该机构未来的任务方向。

越共中央总书记、国家主席苏林在河内与国家主席办公厅举行工作会议。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在河内与国家主席办公厅举行工作会议。图自越通社

越通社河内——5月11日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与国家主席办公厅举行工作会议，评估形势并明确该机构未来的任务方向。

出席会议的有越共中央书记、国家副主席武氏映春同各位中央委员、中央办公厅、总书记办公厅、国家主席办公厅等机构的领导同志。

在当前背景下，对综合参谋、协调服务工作提出了很高的要求，协助机构必须确保统一、顺畅、及时、有效；必须明确区分党务工作和国家工作，避免角色、事务、权限、流程的混淆。属于国家主席权限的事务必须严格按照宪法和法律、国家礼仪处理，而属于党务工作的事务必须遵循党的原则和权限。

在听取了关于该机构情况的报告以及坦诚、有重点、有具体建议的发言后，越共中央总书记、国家主席苏林在会议总结中明确了若干核心任务方向。

苏林要求国家主席办公厅抓紧完善与中央办公厅、总书记办公厅及其他相关机构的协调机制。这是在越共中央总书记同时担任国家主席职务的新形势下的关键任务。党务工作和国家工作在职能、权限、流程、公文形式、责任上均有不同，但不能机械分割，绝对不能重叠，要互联互通但不能混淆角色，要统一但不能替代，要明确牵头但不能增加层级，要快速但必须符合权限。

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越共中央总书记、国家主席苏林在河内与国家主席办公厅举行工作会议。图自越通社

国家主席办公厅要核查、重新安排组织机构、编制、工作岗位，使其与职能、任务、工作规章及内部规定相匹配；必须重新建立服务于国家副主席的工作分工机制。分工必须更明确、更严格、更合理。办公厅必须有足够强大的力量为国家副主席服务，但不能形成一条独立的工作线。

苏林明确指出，必须提升国家主席办公厅在法律、司法、公民权等属于国家主席权限范围内各项任务的质量和水平。这是一组清晰体现国家法律职能的任务，涉及人的生命、人道主义政策、法律的严肃性以及社会信任，因此必须拥有良好的数据、严格的流程、明确的责任，绝不允许外部因素干扰。

国家主席办公厅要大力推进数字化转型、数据管理、保密及结果跟踪。与此同时，必须严格遵守信息保密纪律和公务廉洁，绝不允许将公务信息用于不当目的；建设一支绝对忠诚于党、祖国、人民、宪法和法律，严格执行公务纪律的干部队伍。（完）

越通社
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