越南祖国阵线第十一届全国代表大会：构建适应新阶段的政府、国会与阵线协同机制

越通社河内——越南祖国阵线第十一届全国代表大会（2026—2031年任期）5月12日上午继续举行。政府和国会领导人在大会上发表讲话，强调要建立紧密、务实、适应国家新发展阶段要求的协同配合机制。



越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在讲话中指出，在世界形势复杂多变、难以预测的背景下，在越共中央总书记、国家主席苏林的直接领导下，在国会、祖国阵线、企业界及全国人民的共同支持与配合下，越南经济社会发展取得了多项积极成果。



范家足表示，近年来，政府与祖国阵线中央委员会之间的协调配合日益紧密、高效，为巩固全民大团结、落实社会保障、完善法律政策、加强社会监督和舆论监督监督与社会反辩、防治腐败与消极现象以及推动民间外交作出了积极贡献。



他强调，今后双方将继续加强宣传动员，鼓励人民群众、知识界、企业及海外越南人贯彻落实越共十四大决议，聚焦实现两位数增长目标，高效运行两级地方政府模式，建设和谐文明社会，持续提升人民生活水平。



政府还将与祖国阵线密切配合，在偏远地区、边境海岛及少数民族聚居区开展爱国竞赛运动和社会保障项目，同时充分发挥祖国阵线在政策制定、社会监督和舆论监督以及处理公民投诉举报等方面的作用。



与会代表。图自越通社

值得关注的是，政府承诺推动祖国阵线体系数字化转型，建设 “数字阵线”平台，全天候接收民众意见建议，并依据数据和民众满意度开展竞赛运动。双方还将研究调整和补充联席决议，进一步完善适应机构改革后要求的协调机制。



国会副主席阮氏青在发言中强调，祖国阵线在2013年宪法修订过程中充分发挥了代表人民意志和愿望的重要作用，并积极参与了第十五届国会任期内159部法律及多项重要决议的制定工作。



她表示，国会常务委员会与祖国阵线中央委员会主席团之间的协调配合日益全面、务实、高效，为发扬民主、巩固全民大团结以及提升双方机构履职质量作出了积极贡献。



阮氏青建议，祖国阵线继续发挥社会监督和舆论监督作用，积极参与制度建设和完善，特别是涉及人民和企业合法权益的相关政策制定。祖国阵线应真正成为人民群众的 “心声” ，推动建设民主、透明、可行的法律体系，为经济社会发展注入动力。



她同时提出，祖国阵线应主动参与实践总结，广泛汇集民众、专家和科学家的意见建议，为法律体系修改完善提供支撑，并加快推动群众工作、选民接触以及全国选民意见汇总等领域的数字化转型。



阮氏青还强调，要加快从 “为立法而立法” 转向 “以发展为导向立法” 的思维转变，以法律实施效果以及人民和企业的满意度作为衡量立法质量的重要标准。



越南国会领导人表示，将继续与祖国阵线保持密切协作，进一步发扬民主、巩固全民大团结，激发国家发展愿景，建设强大的越南社会主义法治国家。（完）