越南政府总理黎明兴会见日本山梨县知事长崎幸太郎

越通社河内——5月11日下午，越南政府总理黎明兴在政府总部，会见了正在对越南进行工作访问的日本山梨县知事长崎幸太郎（Nagasaki Kotaro）。



会见中，黎明兴和山梨县知事对越日致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系进入第三年，双方保持了高度政治互信，各领域合作强劲、务实、高效发展感到高兴。



日本继续是越南重要的经济伙伴，是官方发展援助和劳务合作第一大伙伴、第三大投资国、第四大贸易和旅游伙伴。特别是，日本首相高市早苗于5月1日至3日对越南进行的访问取得圆满成功，为两国开启了新的合作机遇。



黎明兴强调，在发展过程中，越南一贯将日本视为最重要的长期伙伴之一，是可靠的同行者。两国地方间合作是深化越日致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系的重要、务实渠道。



黎明兴重申，将支持山梨县发展与越南各地方之间的务实、全面合作，其中包括山梨县已建立关系的广治省（原广平省）、老街省（原安沛省）和西宁省。



黎明兴希望山梨县继续加强农业合作，推动技术转让、高质量人力资源培训合作等。同时，推动日方尽快完成国内审批流程并公布对日本葡萄和越南柚子的市场开放，进一步开放两国农产品市场。



与此同时，山梨县与越南工贸部及越南企业合作，加强绿色能源、氢能领域的合作，继续关注和鼓励县内企业扩大在越南优势领域的投资力度。

会见现场。图自越通社

关于人力资源合作与培训，黎明兴认为，双方需要大力推动符合山梨县企业和越南需求的高质量人力资源培训和接收合作，特别是在科技、高科技农业、技术服务等领域。



黎明兴建议长崎幸太郎继续关心支持在山梨县生活、学习和工作的越南人，出台更多关于保险制度、劳动制度的扶持政策，发挥他们的桥梁纽带作用，为促进双边关系作出贡献。



值此机会，黎明兴邀请山梨县领导和企业参加于2026年第三季度在顺化市举行的第二次越日地方合作论坛。



长崎幸太郎强调，山梨县非常重视发展与越南各地的关系，迄今该县与越南三个省份建立了合作关系。



长崎幸太郎表示，山梨县正在扩大与越南在可再生能源、绿色氢能等多个领域的合作，特别是希望推动合作，为越南水果产业进一步发展做出贡献。



长崎幸太郎强调，将继续与日本各地方配合，努力加强与越南的合作，并希望黎明兴总理及越南各部委和地方为山梨县这些努力创造便利条件。（完）