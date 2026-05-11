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越南国会常务委员会第二次会议开幕

在为期12天的越南第十六届国会第一次会议期间，国会常务委员会以积极、紧迫和高度负责任的精神进行讨论，就各项法律草案和决议的说明、采纳与修订工作提出了意见，同时开展了多次临时会议，以及时审议和决定发生的紧迫内容，对本次会议加以迅速补充。

越南国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社
越南国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内——越南国会常务委员会第二次会议5月11日上午在国会大厦开幕。国会主席陈青敏主持会议并致开幕词。

国会主席明确指出，在为期12天的越南第十六届国会第一次会议期间，国会常务委员会以积极、紧迫和高度负责任的精神进行讨论，就各项法律草案和决议的说明、采纳与修订工作提出了意见，同时开展了多次临时会议，以及时审议和决定发生的紧迫内容，对本次会议加以迅速补充。

国会主席表示，国会常务委员会第二次会议秉持紧迫、简练的精神，于 5 月 11 日上午举行。会议期间，国会常务委员会将审议三项内容，即审议并通过《规范性文件合并法令部分条款修正法令》。这是一项重要任务，旨在及时调整相关规定以符合实践需求，落实中央关于完善法律体系结构的结论，从而满足国家在新时代的发展要求。

国会常务委员会审议国会2026年3月和4月的民愿工作报告。国会主席指出，当前正处于任期交替阶段，因此需要实质性地评估选民和人民建议的办理情况。

会议上，国会常务委员会对第十六届国会第一次会议情况进行总结，并对第二次会议的筹备工作初步提出意见。国会主席要求，评估工作应正视已取得的成绩和尚未解决的问题，明确从第二次会议起就需要立即调整的内容。

由于会议议程非常简练，国会主席建议各呈报机关进行简明扼要的陈述，直奔主题；要求国会常务委员会委员围绕重点、要点发表意见；各呈报机关应征求意见并澄清仍存在分歧的问题，从而制定出具体的处理方案。（完）

越通社
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