政府总理黎明兴：司法部重任在肩 须助推法律与体制真正成为战略突破口

越通社河内——5月11日上午，越南政府总理黎明兴主持了与司法部的工作会议，讨论2026年年初以来任务执行情况暨未来核心任务和方向，特别是建设与完善同步、现代且具竞争力的发展体制，以实现可持续的“两位数”增长目标。



黎明兴在会上发表总结讲话时明确指出，越共十四大继续将体制确定为三大战略突破口之一，要求集中完善全面、同步的发展体制，形成一个高质量、现代化、符合国际惯例、严明执行且前后一致的法律体系。



政府总理强调，作为“法治守门人”和政府在立法与体制完善方面的战略参谋机关，司法部在让法律和体制必须真正成为战略突破口的责任和作用重大，服务于国家发展和两位数增长的目标。



司法部需在改变立法思维方面走在前列，在国家更深入地融入国际社会的过程中，为增强国家法律风险管理能力发挥作用；提高政策和法律的组织和实施能力并加强纪律。



以强有力的体制改革实现两位数增长目标



关于未来重点任务和任务，黎明兴要求首先要建设廉洁强大的党部，完善规章制度，革新工作作风，使其运作质量实现根本性转变。



他强调，司法部必须狠抓苏林总书记、国家主席提出的“以强有力的体制改革实现两位数增长目标”和越共二中全会第18-KL/TW号结论的精神，即确立新的增长模式，调整经济结构，大力推进工业化与现代化；管理模式从“事前监管”转向“事后监管”，立即破解体制机制和政策方面的所有瓶颈。



越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

本着上述精神，黎明兴建议司法部认真仔细研究并同步有效落实越共十四大决议、中央政治局关于改革创新立法执法工作，满足国家新时代发展要求的第66-NQ/TW号决议和中央、中央政治局、中央书记处以及苏林同志的相关决议和结论。



他要求司法部需抓紧制定《远期展望至2045年新纪元越南法律体系完善战略方案》，并于2026年10月15日前向政府党委常委会汇报。同时，核查提交第十六届国会第二次会议审议的各项法律草案起草进度。



黎明兴要求提升评估质量，严格审查各部委职权规定。各起草部门必须充分吸纳司法部的评估意见，避免出现“刚颁布就修改”或“无法落地实施”的情况。司法部和政府办公厅必须在向政府和首相汇报前对草案进行仔细审查。



黎明兴还指导司法部监督和总结政府总理于2026年4月25日发布关于在规范性法律文件制定和颁布工作中加强纪律的第36/CĐ-TTg号通知的落实情况，审查各项法律。



建设法律大数据并应用人工智能



黎明兴要求司法部大力推进行政改革，并实现全面数字化转型。5月内完成国家和专业数据库与国家数据中心的建设、连接和数据同步。确保数据“准确、完整、干净、活跃、连接、可共享和可重复使用”。



继续削减与简化行政手续，简化经营条件。研究并制定各部委和地方行政手续改革工作的关键绩效指标（KPI）试点评估方案。



政府总理指导司法部提高民事案件执行效率，特别是针对腐败和经济案件的资产追缴，将其视为释放被争议缠绕的财力、资产资源的关键举措，为促进经济发展并保障法律至上作出贡献。



在国际法和国际合作方面，继续提升处理国际投资争端等国际法律问题的能力，培养高素质的公职律师团队，发挥政府法律代表机关的作用，旨在保护国家和民族的利益，抓紧出台提高预防和解决国际投资争端效率的特殊政策。



黎明兴要求司法部需在2026年5月内提交《法律大数据建设方案》和《人工智能在规范性法律文件制定、检查与审查中的应用方案》。（完）