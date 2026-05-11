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越共中央总书记、国家主席苏林访问斯里兰卡为两国关系注入新动力

费尔南多高度评价苏林总书记已强调了有效落实双方已达成协议的重要性，同时认为，两国私营部门应与职能部门紧密配合，将贸易、数字化转型、科学技术及教育等领域的协议付诸实践。

越共中央总书记、国家主席苏林访问斯里兰卡为两国关系注入新动力。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林访问斯里兰卡为两国关系注入新动力。图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林于5月7日至8日圆满结束对斯里兰卡的国事访问后，越通社驻南亚记者就此次访问的意义以及未来阶段越斯合作前景对斯里兰卡阿德沃卡塔研究所（Advocata Institute）执行主任达纳纳特·费尔南多（Dhananath Fernando）进行了采访。

费尔南多表示，此次访问不仅体现了越南推动双边关系的强力承诺，还为斯里兰卡加强与越南乃至整个东南亚地区的联系开启了机遇。

其中，最受期待的成果之一是尽早开通两国间的直飞航线，这也是双方企业界和旅游业长期以来的共同期盼。他认为，直达的空中连接将为促进民间交流、贸易和旅游往来发挥重要作用。

此外，阿德沃卡塔研究所执行主任强调，此次访问也为斯里兰卡的经济改革进程提供了宝贵经验。他评价称，越南的革新政策是融入世界经济一体化进程和市场化改革能为经济带来巨大转变、并提升国家竞争力的生动证明。

费尔南多高度评价苏林总书记已强调了有效落实双方已达成协议的重要性，同时认为，两国私营部门应与职能部门紧密配合，将贸易、数字化转型、科学技术及教育等领域的协议付诸实践。

在斯里兰卡仍面临诸多经济困难的背景下，扩大越南市场以及东亚市场准入被认为对该国具有尤为重要的意义。

关于未来合作前景的评估，费尔南多特别关注了苏林提出关于构建两国贸易与投资合作新框架的建议。

费尔南多认为，斯里兰卡应认真研究并推动这一倡议，同时逐步消除贸易和投资壁垒。他还高度赞同苏林总书记、国家主席关于“斯里兰卡有望成为越南企业进军南亚市场的物流中心”的认定，并指出，这是两国可以迅速挖掘的实际机会。然而，为了实现这一目标，斯里兰卡需要考虑取消对航运和物流领域外资投资的限制，而眼前可考虑对越南企业试点放宽政策。（完）

越通社
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