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为拓展越爱合作筑牢体制基础

据越通社驻欧洲记者报道，越南驻爱尔兰大使范全胜近日对科克市进行工作访问。此访具有特殊意义：2026年是越爱建交30周年，也是越南驻爱尔兰大使馆正式投入运作之年。设立常驻代表机构是为两国将合作善意和战略愿景转化为具体行动而筑牢体制基础的一步。

越南驻爱尔兰大使范全胜拜访科克市领导。图自越通社
越南驻爱尔兰大使范全胜拜访科克市领导。图自越通社

越通社河内——据越通社驻欧洲记者报道，越南驻爱尔兰大使范全胜近日对科克市进行工作访问。此访具有特殊意义：2026年是越爱建交30周年，也是越南驻爱尔兰大使馆正式投入运作之年。设立常驻代表机构是为两国将合作善意和战略愿景转化为具体行动而筑牢体制基础的一步。

科克市领导热烈祝贺这一事件，强调这是推动双边多领域合作的重要动力。科克市副市长玛格丽特·麦克唐奈高度评价科克是范全胜大使任内首个选择进行工作访问的地方，并欢迎关于加强经济、科技、教育研究、文化及民间交流合作的各项建议。

在经济领域，范全胜大使强调了越南为合作伙伴带来的诸多优势：一个超过1亿人口的市场，是进入拥有超过6.5亿人口的东盟市场的门户，且越南正参与与世界上几乎所有主要经济体的19项自由贸易协定网络。这些优势，连同在农业及农林水产品出口方面的强项，得到了科克商会的积极回应，商会承诺愿意为企业对接、促进双方寻找合作伙伴提供便利。

如果说经济是血脉，那么教育与科学就是越南与爱尔兰两国关系的脊梁。科克大学是世界顶尖大学之一，在商业、技术、医药、可持续发展和食品科学方面尤为突出，目前正在培养约100名越南学生。这种联系并非始于今日：科克大学已在爱尔兰政府官方发展援助计划框架下与越南国家大学和越南农业学院建立了合作关系。范全胜期望这种关系在越南迫切需要的领域——高科技农业、生物医学技术、人工智能和计算机科学——继续发展壮大。

在与旅居科克的越南知识分子和学生会面时，范全胜传递了一个关于国家正在强劲转型的信息：在越南，关于推进科技、创新创和数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，以及关于战略技术清单和战略技术产品清单的第21/2026/QĐ-TTg号决定等，描绘了一个清晰的愿景：到2045年成为以科技和创新为核心动力的高收入发达国家。对正在爱尔兰学习和研究的越南知识分子来说，这不仅是一个寄语，更是一个承诺，即越南始终敞开大门，让他们紧密联系并为国家作出切实贡献。

访问期间，范全胜会见了收养越南儿童的爱尔兰家庭。这些家庭给予弱势儿童关爱与温暖，同时始终鼓励孩子们学习和使用越南语、“保持与自身根脉和民族文化传统的联系。这些人道主义纽带正在形成合力，共同构建更加全面、牢固的双边关系。

回顾30年的历程以及从科克正在构建的一切，越爱关系正多层次地扩展，不仅体现在外交文本中，也体现在日益广泛的学术、贸易和人文交流联系之中。平台已经巩固，连接渠道已经畅通，在科克提出的合作承诺完全有条件转化为实质行动，为推动两国关系迈向新高度作出贡献。（完）

越通社
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